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У Сумах 23 липня всі телефони можуть раптово подати гучний сигнал: що сталося

08:38, 22 липня 2026 58
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23 липня у Сумах і Сумському районі проведуть тестування системи екстреного оповіщення населення.
У Сумах 23 липня всі телефони можуть раптово подати гучний сигнал: що сталося
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У Сумах і Сумському районі 23 липня проведуть тестування системи екстреного оповіщення населення. Упродовж кількох годин мешканці отримуватимуть на мобільні телефони тестові сповіщення, які супроводжуватимуться гучним звуковим сигналом. Про це повідомила Сумська ОВА. 

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Перевірка роботи системи запланована на 23 липня з 11:00 до 14:00. У цей час усі, хто перебуватиме на території Сум та Сумського району, можуть отримати спеціальне тестове повідомлення на свої мобільні пристрої.

Сповіщення може надійти в будь-який момент протягом трьох годин. Воно супроводжуватиметься гучним сигналом та автоматично відобразиться на екрані смартфона, навіть якщо телефон заблокований або в цей час відкрито інший застосунок.

В обласній військовій адміністрації наголосили, що тестування має виключно плановий характер і проводиться для перевірки працездатності системи оперативного інформування населення. Отримання такого повідомлення не свідчитиме про наявність будь-якої реальної загрози, тому мешканців просять зберігати спокій і поставитися до перевірки з розумінням.

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Суми

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