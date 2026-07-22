У Сумах 23 липня всі телефони можуть раптово подати гучний сигнал: що сталося

23 липня у Сумах і Сумському районі проведуть тестування системи екстреного оповіщення населення.

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У Сумах і Сумському районі 23 липня проведуть тестування системи екстреного оповіщення населення. Упродовж кількох годин мешканці отримуватимуть на мобільні телефони тестові сповіщення, які супроводжуватимуться гучним звуковим сигналом. Про це повідомила Сумська ОВА.

Перевірка роботи системи запланована на 23 липня з 11:00 до 14:00. У цей час усі, хто перебуватиме на території Сум та Сумського району, можуть отримати спеціальне тестове повідомлення на свої мобільні пристрої.

Сповіщення може надійти в будь-який момент протягом трьох годин. Воно супроводжуватиметься гучним сигналом та автоматично відобразиться на екрані смартфона, навіть якщо телефон заблокований або в цей час відкрито інший застосунок.

В обласній військовій адміністрації наголосили, що тестування має виключно плановий характер і проводиться для перевірки працездатності системи оперативного інформування населення. Отримання такого повідомлення не свідчитиме про наявність будь-якої реальної загрози, тому мешканців просять зберігати спокій і поставитися до перевірки з розумінням.

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