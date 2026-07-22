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Сирський заявив, що залишає посаду Головнокомандувача ЗСУ: Передаю наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й наступає

08:20, 22 липня 2026 119
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Олександр Сирський підтвердив, що залишає посаду Головнокомандувача ЗСУ, підбив підсумки свого командування та заявив про передачу наступнику армії, яка «не лише тримає оборону, а й наступає».
Сирський заявив, що залишає посаду Головнокомандувача ЗСУ: Передаю наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й наступає
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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оголосив про завершення своєї роботи на посаді та звернувся до українських військових і громадян із підсумковою заявою.

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Він зазначив, що мав честь очолювати українське військо у найважчий період повномасштабної війни, нагадавши про ключові етапи своєї служби — від оборони Києва та Харкова у 2022 році до командування ЗСУ з лютого 2024 року.

За словами Сирського, одним із найскладніших рішень стало виведення українських підрозділів з Авдіївки задля збереження життя військових. Він також наголосив, що під його керівництвом Сили оборони зупинили наступ російських військ на Харківщині, не допустили просування ворога на Сумщині та провели Курську операцію, перенісши бойові дії на територію РФ. Він підкреслив, що її метою було не захоплення чужої території, а зрив планів противника щодо наступу, відтягнення його сил та поповнення обмінного фонду.

Окремо Сирський відзначив трансформацію української армії. Серед ключових змін він назвав створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ, розвиток системи протиповітряної оборони із застосуванням дронів-перехоплювачів, перехід ЗСУ на корпусну структуру та призначення бойових офіцерів на керівні посади.

За словами генерала, українські військові також провели низку успішних наступальних операцій, частина з яких залишається засекреченою. Він повідомив, що цього року під його командуванням було звільнено близько 700 квадратних кілометрів української території.

Передаючи командування наступнику, Сирський заявив, що залишає армію, яка «не лише утримує оборону, а й перебуває в стані наступу». 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що новим Головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий.

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ЗСУ Олександр Сирський

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