Штрафи до 85 тисяч гривень: як карають за нелегальну здачу квартир в оренду

Якщо власник квартири здає житло як фізична особа, він повинен задекларувати дохід і сплатити податки до бюджету.

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Власникам житла, які здають квартири без офіційного оформлення договору та сплати податків, може загрожувати штраф від 51 до 85 тисяч гривень.

Як пояснили у Головному управлінні ДПС у Полтавській області, що санкції застосовуються у випадках встановлення факту ухилення від сплати податків. Якщо сума несплачених податкових зобов’язань є значною, законодавство також передбачає можливість відкриття кримінального провадження.

Крім штрафу, у разі виявлення порушень орендодавцю доведеться сплатити всі несплачені податки та додаткові нарахування. Також такі випадки стають підставою для проведення перевірок і перегляду податкових зобов’язань.

У ДПС нагадують, що фізичні особи, які отримують дохід від здавання житла в оренду, зобов’язані сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Такі доходи необхідно декларувати, відображаючи їх у річній декларації про майновий стан і доходи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство юстиції нагадало про особливості укладення договору оренди (найму) житла та пояснило, які умови мають бути враховані сторонами для належного оформлення правовідносин. Відповідно до статті 811 Цивільного кодексу України, такий договір обов’язково укладається у письмовій формі. Стаття 821 Цивільного кодексу України визначає, що договір укладається на строк, погоджений сторонами. Якщо строк у документі не визначено, він вважається укладеним на п’ять років.

При цьому, згідно зі статтею 638 Цивільного кодексу України, договір вважається укладеним лише після досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов.