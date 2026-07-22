Штрафы до 85 тысяч гривен: как наказывают за нелегальную сдачу квартир в аренду

Если владелец квартиры сдает жилье как физическое лицо, он должен задекларировать доход и уплатить налоги в бюджет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Владельцам жилья, которые сдают квартиры без официального оформления договора и уплаты налогов, может грозить штраф от 51 до 85 тысяч гривен.

Как пояснили в Главном управлении ГНС в Полтавской области, санкции применяются в случаях установления факта уклонения от уплаты налогов. Если сумма неуплаченных налоговых обязательств является значительной, законодательство также предусматривает возможность открытия уголовного производства.

Помимо штрафа, в случае выявления нарушений арендодателю придется уплатить все неуплаченные налоги и дополнительные начисления. Кроме того, такие случаи становятся основанием для проведения проверок и пересмотра налоговых обязательств.

В ГНС напоминают, что физические лица, получающие доход от сдачи жилья в аренду, обязаны уплачивать 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Такие доходы необходимо декларировать, отражая их в ежегодной декларации об имущественном состоянии и доходах.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство юстиции напомнило об особенностях заключения договора аренды (найма) жилья и разъяснило, какие условия должны быть учтены сторонами для надлежащего оформления правоотношений. Согласно статье 811 Гражданского кодекса Украины, такой договор обязательно заключается в письменной форме. Статья 821 Гражданского кодекса Украины устанавливает, что договор заключается на срок, согласованный сторонами. Если срок в документе не указан, договор считается заключенным на пять лет.

При этом, согласно статье 638 Гражданского кодекса Украины, договор считается заключенным только после достижения сторонами согласия по всем существенным условиям.