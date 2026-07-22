Штрафы до 85 тысяч гривен: как наказывают за нелегальную сдачу квартир в аренду
Владельцам жилья, которые сдают квартиры без официального оформления договора и уплаты налогов, может грозить штраф от 51 до 85 тысяч гривен.
Как пояснили в Главном управлении ГНС в Полтавской области, санкции применяются в случаях установления факта уклонения от уплаты налогов. Если сумма неуплаченных налоговых обязательств является значительной, законодательство также предусматривает возможность открытия уголовного производства.
Помимо штрафа, в случае выявления нарушений арендодателю придется уплатить все неуплаченные налоги и дополнительные начисления. Кроме того, такие случаи становятся основанием для проведения проверок и пересмотра налоговых обязательств.
В ГНС напоминают, что физические лица, получающие доход от сдачи жилья в аренду, обязаны уплачивать 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Такие доходы необходимо декларировать, отражая их в ежегодной декларации об имущественном состоянии и доходах.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство юстиции напомнило об особенностях заключения договора аренды (найма) жилья и разъяснило, какие условия должны быть учтены сторонами для надлежащего оформления правоотношений. Согласно статье 811 Гражданского кодекса Украины, такой договор обязательно заключается в письменной форме. Статья 821 Гражданского кодекса Украины устанавливает, что договор заключается на срок, согласованный сторонами. Если срок в документе не указан, договор считается заключенным на пять лет.
При этом, согласно статье 638 Гражданского кодекса Украины, договор считается заключенным только после достижения сторонами согласия по всем существенным условиям.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.