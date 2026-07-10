Договор аренды квартиры: какие ошибки могут стоить жилья или денег

Документ помогает защитить права собственника и арендатора и может стать ключевым доказательством в суде.

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Министерство юстиции напомнило об особенностях заключения договора аренды (найма) жилья и разъяснило, какие условия должны быть учтены сторонами для надлежащего оформления правоотношений.

Что такое договор аренды жилья

Договор аренды (найма) жилья — это соглашение, по которому собственник жилья (арендодатель) передает или обязуется передать другой стороне (арендатору) жилье для проживания на определенный срок за плату.

В соответствии со статьей 811 Гражданского кодекса Украины такой договор обязательно заключается в письменной форме.

Статья 821 Гражданского кодекса Украины определяет, что договор заключается на срок, согласованный сторонами. Если срок в документе не указан, он считается заключенным на пять лет.

При этом, согласно статье 638 Гражданского кодекса Украины, договор считается заключенным только после достижения сторонами согласия по всем существенным условиям.

Кто должен быть указан в договоре

В договоре аренды жилья необходимо указать всех лиц, которые будут проживать вместе с арендатором. Они приобретают такие же, как и арендатор, права и обязанности в отношении владения и пользования жильем.

В то же время арендатор несет ответственность перед арендодателем за нарушение условий договора лицами, проживающими вместе с ним. Если жилье арендуют несколько арендаторов, их обязательства по договору являются солидарными.

Какие условия рекомендуется предусмотреть

По соглашению сторон в договоре аренды жилья рекомендуется указать:

полные данные сторон договора;

точные сведения о сдаваемом в аренду жилье, в частности адрес, номер дома и квартиры;

срок действия договора;

права и обязанности сторон;

размер арендной платы и порядок её уплаты;

порядок и условия досрочного расторжения договора;

ответственность сторон;

реквизиты и подписи.

По взаимному согласию стороны могут включить в договор и другие положения, если они не противоречат законодательству Украины.

Акт приема-передачи и нотариальное заверение

Договор аренды жилья составляется в двух экземплярах — по одному для каждой из сторон.

Также рекомендуется оформлять акт приема-передачи, в котором фиксируется состояние жилья, наличие мебели, бытовой техники и другого имущества, а при необходимости — показания счетчиков на момент передачи квартиры.

В Минюсте напомнили, что налогообложение доходов от аренды осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Украины и зависит от статуса сторон договора.

Для отдельных договоров пользования недвижимостью, заключенных на длительный срок, закон может предусматривать нотариальное удостоверение и государственную регистрацию соответствующих прав. Поэтому перед заключением долгосрочного договора рекомендуется получить соответствующую консультацию.

В то же время по желанию стороны могут заверить любой договор аренды у нотариуса. При заверении нотариус проверяет личности сторон, право собственности на недвижимость, а также наличие возможных обременений.

Почему письменный договор важен

В Министерстве юстиции отметили, что письменный договор помогает урегулировать возможные споры между сторонами. Он защищает арендатора от необоснованного выселения, четко определяет права и обязанности сторон, в частности в отношении проведения ремонта и оплаты коммунальных услуг, а также может быть использован в качестве доказательства в суде в случае возникновения спора.

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