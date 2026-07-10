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Выезд несовершеннолетних за границу во время войны: могут ли требовать военно-учетный документ подростка

15:03, 10 июля 2026
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Законодательство позволяет физическому лицу, достигшему 16 лет, на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины
Выезд несовершеннолетних за границу во время войны: могут ли требовать военно-учетный документ подростка
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Украинские юноши в возрасте 16–17 лет могут самостоятельно пересекать государственную границу без военно-учетного документа. Такое право предусмотрено законодательством, а ограничения на выезд во время действия военного положения касаются только мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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Согласно статье 313 Гражданского кодекса Украины, лицо, достигшее 16 лет, имеет право самостоятельно выезжать за пределы Украины без сопровождения родителей, опекунов или нотариально заверенного согласия.

В то же время Правила пересечения государственной границы, утвержденные постановлением Кабинета министров Украины №57, предусматривают ограничения на выезд только для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в период действия военного положения. Соответственно, 16–17-летние юноши под эти ограничения не подпадают.

Требование пограничников предоставить военно-учетный документ, военный билет или временное удостоверение для несовершеннолетних является незаконным. Военно-учетные документы становятся необходимыми только после достижения 18-летнего возраста, когда гражданин относится к категории военнообязанных.

Если пограничники отказывают в пропуске, родители или законные представители могут потребовать письменное решение об отказе с указанием конкретной нормы закона, на основании которой человеку запрещен выезд. Также рекомендуется обратиться на горячую линию Государственной пограничной службы Украины и зафиксировать жалобу.

Для пересечения государственной границы юношам в возрасте 16–17 лет достаточно иметь действующий паспорт гражданина Украины для выезда за границу. В качестве дополнительного подтверждения возраста при необходимости можно взять с собой свидетельство о рождении. Других документов, в частности разрешения родителей, военно-учетных или медицинских документов, действующее законодательство не требует.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в условиях войны вопрос выезда ребенка за границу приобрел практическое и правовое значение. Массовое перемещение семей, разъединение родителей и необходимость быстрых решений обострили конфликт между формальными требованиями и реальными интересами ребенка.

Закон Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» устанавливает общие условия пересечения границы, тогда как Правила пересечения государственной границы детализируют процедурные аспекты и перечень документов.

Согласно пп. 3–6 Правил пересечения государственной границы, утвержденных постановлением Кабмина №57, выезд ребенка до 16 лет в целом осуществляется с согласия обоих родителей и в их сопровождении либо в сопровождении уполномоченных лиц.

В то же время законодательство предусматривает ряд исключений: выезд с одним из родителей возможен без согласия второго при наличии определенных документов (в частности свидетельства о смерти, решений суда, справки о задолженности по уплате алиментов, подтверждения статуса одинокой матери и т. д.), а также в случаях, когда место жительства ребенка определено с одним из родителей или ребенок имеет особый статус либо нуждается в лечении.

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