Выезд несовершеннолетних за границу во время войны: могут ли требовать военно-учетный документ подростка

Законодательство позволяет физическому лицу, достигшему 16 лет, на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины

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Украинские юноши в возрасте 16–17 лет могут самостоятельно пересекать государственную границу без военно-учетного документа. Такое право предусмотрено законодательством, а ограничения на выезд во время действия военного положения касаются только мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Согласно статье 313 Гражданского кодекса Украины, лицо, достигшее 16 лет, имеет право самостоятельно выезжать за пределы Украины без сопровождения родителей, опекунов или нотариально заверенного согласия.

В то же время Правила пересечения государственной границы, утвержденные постановлением Кабинета министров Украины №57, предусматривают ограничения на выезд только для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в период действия военного положения. Соответственно, 16–17-летние юноши под эти ограничения не подпадают.

Требование пограничников предоставить военно-учетный документ, военный билет или временное удостоверение для несовершеннолетних является незаконным. Военно-учетные документы становятся необходимыми только после достижения 18-летнего возраста, когда гражданин относится к категории военнообязанных.

Если пограничники отказывают в пропуске, родители или законные представители могут потребовать письменное решение об отказе с указанием конкретной нормы закона, на основании которой человеку запрещен выезд. Также рекомендуется обратиться на горячую линию Государственной пограничной службы Украины и зафиксировать жалобу.

Для пересечения государственной границы юношам в возрасте 16–17 лет достаточно иметь действующий паспорт гражданина Украины для выезда за границу. В качестве дополнительного подтверждения возраста при необходимости можно взять с собой свидетельство о рождении. Других документов, в частности разрешения родителей, военно-учетных или медицинских документов, действующее законодательство не требует.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в условиях войны вопрос выезда ребенка за границу приобрел практическое и правовое значение. Массовое перемещение семей, разъединение родителей и необходимость быстрых решений обострили конфликт между формальными требованиями и реальными интересами ребенка.

Закон Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» устанавливает общие условия пересечения границы, тогда как Правила пересечения государственной границы детализируют процедурные аспекты и перечень документов.

Согласно пп. 3–6 Правил пересечения государственной границы, утвержденных постановлением Кабмина №57, выезд ребенка до 16 лет в целом осуществляется с согласия обоих родителей и в их сопровождении либо в сопровождении уполномоченных лиц.

В то же время законодательство предусматривает ряд исключений: выезд с одним из родителей возможен без согласия второго при наличии определенных документов (в частности свидетельства о смерти, решений суда, справки о задолженности по уплате алиментов, подтверждения статуса одинокой матери и т. д.), а также в случаях, когда место жительства ребенка определено с одним из родителей или ребенок имеет особый статус либо нуждается в лечении.