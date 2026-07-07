Могут ли забрать квартиру или арестовать счета: главные вопросы о долгах в военное положение

В каких условиях должник рискует потерять квартиру, какие счета могут быть арестованы и какие гарантии действуют во время военного положения.

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Военное положение не освобождает от исполнения финансовых обязательств. Если человек долго не погашает долги, кредитор имеет право обратиться в суд, а после вступления решения в законную силу – инициировать исполнительное производство. В то же время вокруг принудительного взыскания имущества до сих пор существует немало мифов. Одни убеждены, что одно жилье не могут отобрать ни при каких обстоятельствах, другие считают, что во время войны исполнительные производства вообще не осуществляются. В действительности закон устанавливает другие правила. В каких условиях должник рискует потерять квартиру, какие счета могут быть арестованы и какие гарантии действуют во время военного положения – разбиралась «Судебно-юридическая газета».

Единое жилье не имеет абсолютной защиты

Одно из самых распространенных заблуждений состоит в том, что квартиру или дом, если это единственное место жительства человека, невозможно принудительно продать. На самом деле, украинское законодательство никогда не устанавливало абсолютного запрета на обращение взыскания на единое жилье. Впрочем, это не означает, что любой долг автоматически создает риск потери квартиры. Закон Украины "Об исполнительном производстве" определяет четкую последовательность действий государственного или частного исполнителя. В первую очередь взыскание обращается на средства должника, которые находятся на банковских счетах или в наличной форме. Если этого недостаточно, исполнитель проверяет наличие транспортных средств, корпоративных прав, ценного движимого имущества и других активов. Только когда их стоимости не хватает для погашения долга, может возникнуть вопрос о реализации недвижимости.

Таким образом, продажа квартиры является не первоначальной, а одним из последних этапов принудительного исполнения судебного решения.

При каких долгах могут обратиться взыскания на квартиру

Еще недавно обращение взыскания на единое жилье допускалось, если размер задолженности превышал двадцать минимальных заработных плат. После принятия Закона №14005-IX этот подход изменился. Теперь принудительная продажа единого жилья возможна только тогда, когда сумма долга превышает 50 минимальных заработных плат. По состоянию на 2026 год это более 432 тысяч гривен.

Фактически новые правила ужесточили защиту должников. Если сумма задолженности не достигает установленного законом порога, единая квартира или дом не могут реализоваться даже в пределах открытого исполнительного производства. Вместе с тем следует учитывать, что к основной сумме долга могут прилагаться штрафные санкции, пеня, инфляционные потери, три процента годовых, судебные издержки и исполнительный сбор. В итоге общественная сумма задолженности может значительно возрасти.

Имеет ли значение, из-за чего возник долг

Многие собственники жилья ошибочно считают, что строгие меры применяются только к долгам по кредитам. На самом деле, для исполнительного производства природа задолженности почти не имеет значения. Основанием для открытия исполнительного производства может стать любое вступившее в законную силу судебное решение. Это могут быть долги по кредитным договорам, жилищно-коммунальным услугам, распискам, договорам займа, решение о возмещении вреда после дорожно-транспортного происшествия, компенсация материального ущерба или другие имущественные требования.

Иными словами, закон не устанавливает отдельных правил в зависимости от того, кому именно человек задолжал средства. Вместе с тем, на практике изъятие квартиры исключительно из-за неуплаты коммунальных услуг случается довольно редко. Как правило, предприятия жилищно-коммунальной сферы пытаются взыскать долг гораздо раньше, не допуская его накопления до суммы, которая может стать основанием для обращения взыскания на жилье.

Что изменило военное положение

Несмотря на распространенное мнение, введение военного положения не привело к полному прекращению исполнительных производств. Судебные решения продолжают выполняться, а государственные и частные исполнители продолжают осуществлять свои полномочия. В то же время, законодательство предусматривает ряд специальных ограничений.

В частности, исполнительные действия не осуществляются в отношении имущества, расположенного на временно оккупированных территориях или в районах, где продолжаются активные боевые действия, если проведение таких действий фактически невозможно. Отдельные гарантии установлены и для военнослужащих. В ходе военного положения и в течение года после его прекращения закон ограничивает возможность обращения взыскания на отдельные категории имущества таких лиц.

Кроме того, действующее законодательство содержит интересную особенность в отношении ипотечного жилья. Если квартира является предметом ипотеки по потребительскому кредиту, на период военного положения действуют специальные ограничения ее принудительной реализации. В то же время, при определенных условиях взыскания может быть обращено на другое жилье, которое не находится в ипотеке, если выполнены требования Закона «Об исполнительном производстве».

Когда арестовывают квартиру и чем это отличается от ее продажи

Часто можно узнать, что после открытия исполнительного производства квартиру сразу забирают. На самом деле, это не так. Сначала исполнитель может наложить арест на недвижимость, однако это еще не означает ее потери. Арест имущества является одной из мер обеспечения исполнения судебного решения. Его главная цель – не допустить отчуждения недвижимости до момента погашения долга.

После внесения соответствующих сведений в государственные реестры владелец уже не сможет свободно продать, подарить или иным способом переоформить квартиру или дом. В то же время право собственности не прекращается. Человек продолжает проживать в своем жилище, пользоваться им и несет все обязанности владельца. Только если долг не будет погашен, а другого имущества для исполнения решения суда окажется недостаточно, исполнитель может инициировать процедуру принудительной реализации недвижимости в соответствии с требованиями Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Итак, арест квартиры и ее продажа – это разные юридические процедуры. Первый лишь ограничивает право распоряжения имуществом, в то время как второй приводит к переходу права собственности к новому собственнику.

Защищает ли жилье регистрация детей

Еще один распространенный миф состоит в том, что достаточно зарегистрировать в квартире ребенка, чтобы его невозможно было продать в рамках исполнительного производства. На самом деле, закон не содержит такой безусловной гарантии. Если в жилище зарегистрированы или проживают малолетние или несовершеннолетние дети, исполнитель должен учесть дополнительные требования законодательства по защите их прав.

В ряде случаев необходимо участие органа опеки и попечительства, а спор может быть передан на рассмотрение суда. При этом суд оценивает не только факт регистрации ребенка, но и реальные жизненные обстоятельства. В частности, выясняется, действительно ли ребенок проживает по этому адресу, имеет ли другое место жительства, а также не было ли его зарегистрировано только для того, чтобы сделать невозможным исполнение судебного решения. Именно поэтому простая регистрация несовершеннолетнего лица не создает абсолютной защиты от обращения взыскания на жилье.

Какие счета не могут арестовать во время военного положения

Во время военного положения исполнители по-прежнему имеют право налагать арест на счета должников. В то же время, закон предусматривает перечень средств, на которые обращение взыскания не допускается. В частности, согласно статье 73 Закона Украины «Об исполнительном производстве», защита распространяется на отдельные виды социальных выплат. К ним относятся помощь при рождении ребенка, алименты, пособия по беременности и родам, выплаты малообеспеченным семьям, отдельные государственные социальные пособия, а также средства на погребение. Кроме того, не подлежат аресту средства, поступающие на специальные счета, открытые для отдельных государственных программ. В частности, это касается выплат по программе «Восстановление», отдельных счетов внутренне перемещенных лиц и других специальных счетов, режим использования которых определен законом.

Вместе с тем, на практике бывают случаи, когда банк автоматически блокирует весь счет без учета происхождения средств. В такой ситуации лицо имеет право обратиться к исполнителю с документами, подтверждающими целевое назначение выплат, и потребовать снятия ареста в части защищенных законом средств.

Что следует сделать, если вы узнали о наличии долга

Если в отношении вас уже открыто исполнительное производство или существует риск принудительного взыскания, не следует ожидать, пока исполнитель наложит арест на счета или имущество. Во многих случаях своевременные действия позволяют избежать серьезных последствий. Прежде всего, стоит проверить, действительно ли в отношении вас открыто исполнительное производство. Это можно сделать через Единый реестр должников, приложение «Дія» или обратившись в орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя. Затем целесообразно выяснить точный размер задолженности и составляющие суммы.

Нередко должники узнают наличие дополнительных начислений только после открытия исполнительного производства, когда к основному долгу уже добавлен исполнительный сбор, штрафы или другие платежи. Если единовременно погасить долг невозможно, следует рассмотреть возможность мирного урегулирования спора.

Закон не запрещает сторонам договориться о реструктуризации задолженности, заключить мировое соглашение или обратиться в суд с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнения решения. Во многих случаях именно такой путь позволяет избежать продажи имущества. Не менее важно проверить, не наложен ли арест на счет, на который поступают социальные выплаты или другие средства, в соответствии с законом не подлежащие взысканию.

Если так произошло, следует немедленно обратиться к исполнителю с документами, подтверждающими специальный статус такого счета. Также юристы советуют не совершать поспешных действий с переоформлением имущества после возникновения долга. Если будет установлено, что договор заключен исключительно во избежание исполнения судебного решения, его могут признать недействительным, а имущество – вернуть в собственность должника.

Следует помнить, что сам факт открытия исполнительного производства еще не означает неизбежную потерю квартиры или всех сбережений. Закон предусматривает определенную последовательность принудительного взыскания, а также содержит ряд гарантий, направленных на защиту прав должника. В то же время, эти гарантии работают только тогда, когда человек своевременно реагирует на требования исполнителя, не игнорирует судебные решения и использует предусмотренные законом механизмы защиты своих прав.

Что делать, если счет уже заблокирован

Если человек обнаружил, что не имеет доступа к собственным средствам, в первую очередь следует установить основание для наложения ареста. Это можно сделать через банк, приложение «Дія» или непосредственно обратившись к государственному или частному исполнителю.

После этого необходимо проверить, не относятся ли заблокированные средства в категорию тех, на которые законом запрещено обращать взыскания. Если счет используется исключительно для получения зарплаты, пенсии или социальной помощи, целесообразно получить соответствующую справку в банке или по месту работы и предоставить ее исполнителю вместе с заявлением о снятии ареста или определении счета для осуществления расходных операций.

Если исполнитель отказывается устранить нарушение или не реагирует на обращение, его действия могут быть обжалованы в суд или Министерство юстиции Украины.

Таким образом, военное положение не отменяет обязанности выполнять судебные решения, однако в то же время не лишает должников правовой защиты. Закон устанавливает четкую процедуру принудительного взыскания имущества, определяет случаи, когда единственное жилье может быть реализовано, а также предусматривает перечень средств, не подлежащих аресту даже в пределах исполнительного производства. Поэтому наличие долга еще не означает автоматической потери квартиры или блокировки всех счетов.

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