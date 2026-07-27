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Юристам запретили выставлять клиентам счета за «сэкономленное» ИИ время: новые правила в штате в США

13:05, 27 июля 2026 174
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Юристам разрешили оплачивать только время, затраченное на проверку и доработку результатов работы ИИ, но запретили выставлять счета за часы, которые удалось сэкономить благодаря технологиям.
Юристам запретили выставлять клиентам счета за «сэкономленное» ИИ время: новые правила в штате в США
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В США коллегия адвокатов штата Алабама заявила, что юристы, использующие искусственный интеллект, не могут выставлять клиентам счета за часы, которые были сэкономлены благодаря технологии. Вместе с тем они могут оплачивать время, затраченное на проверку, исправление и применение собственного профессионального суждения к работе, созданной с помощью ИИ, пишет Reuters.

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Новые рекомендации появились на фоне того, что все больше судов штатов и органов адвокатского самоуправления разрабатывают правила и лучшие практики по использованию новой технологии.

В рекомендациях Коллегии адвокатов Алабамы отмечается, что генеративный искусственный интеллект не создает для юристов новых этических обязанностей, однако переносит уже действующие требования, в частности относительно конфиденциальности и разумности размера гонораров, в новый контекст.

«Как подчеркивала Американская ассоциация юристов, адвокаты остаются полностью ответственными за работу, выполненную в интересах клиента, независимо от того, использовались ли при ее создании инструменты искусственного интеллекта», — отметила Коллегия адвокатов штата.

Также в рекомендациях указано, что юристы должны самостоятельно проверять все правовые ссылки, сгенерированные искусственным интеллектом, с помощью «сопоставимой авторитетной правовой базы данных» перед подачей документов в суд.

Случаи ненадлежащего использования искусственного интеллекта уже получили распространение в судах штатов и федеральных судах США. В прошлом году федеральный судья в Алабаме применил санкции к партнеру юридической фирмы Butler Snow из-за вымышленных ссылок в двух судебных документах. В апреле Верховный суд Алабамы отклонил апелляцию и наложил санкции на адвоката после того, как установил, что тот подал в суд документы со ссылками на несуществующие судебные дела, сгенерированные искусственным интеллектом.

Коллегия адвокатов также предупредила, что внесение информации о клиентах в системы искусственного интеллекта может создавать риски для адвокатской тайны, которые в настоящее время не урегулированы судами единообразно. В связи с этим юристам рекомендуют использовать корпоративные или закрытые системы ИИ, а не бесплатные версии платформ, которые могут иметь более слабую защиту данных.

Что касается выставления счетов и гонораров, Коллегия отметила, что адвокаты могут оплачивать время, затраченное на проверку, исправление и применение профессионального суждения к результатам работы ИИ. Однако они не могут выставлять счета за время, которое было бы затрачено, если бы такой технологии не существовало. В рекомендациях подчеркивается: «Эффективность не оправдывает завышенных счетов».

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США юрист адвокат искусственный интеллект

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