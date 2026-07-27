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Нападение на украинскую пару во Вроцлаве: Генконсульство призвало правоохранителей отреагировать на инцидент

14:00, 27 июля 2026 32
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Украинцев, пострадавших в результате этого инцидента или располагающих информацией о нем, призвали обратиться в Генеральное консульство Украины во Вроцлаве.
Нападение на украинскую пару во Вроцлаве: Генконсульство призвало правоохранителей отреагировать на инцидент
Фото: скриншоты
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Как известно, в польском Вроцлаве напали на молодую пару из Украины. По предварительным данным, причиной агрессии стал украинский акцент потерпевших. 

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Генеральное консульство Украины во Вроцлаве призвало правоохранительные органы Польши отреагировать на этот инцидент.

«Вынуждены констатировать, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай требует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки», — говорится в заявлении.

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве добавило, что министр иностранных дел Андрей Сибига уже поручил Генеральному консульству срочно принять необходимые меры реагирования. ГКУ уже направило официальный запрос в компетентные органы Национальной полиции Республики Польша и ожидает официальную информацию.

«В случае подтверждения изложенных обстоятельств рассчитываем на всестороннее, объективное и оперативное расследование, установление мотивов совершенного преступления и привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша.

Любые проявления насилия, ксенофобии или ненависти являются недопустимыми и не должны иметь места в демократическом обществе.

Призываем граждан Украины, которые могли пострадать в результате этого инцидента или располагают информацией о нем, обратиться в Генеральное консульство Украины во Вроцлаве. Это позволит оказать необходимое консульское содействие и поддерживать взаимодействие с компетентными органами», — говорится в заявлении.

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Польша

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