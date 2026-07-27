Нападение на украинскую пару во Вроцлаве: Генконсульство призвало правоохранителей отреагировать на инцидент

Украинцев, пострадавших в результате этого инцидента или располагающих информацией о нем, призвали обратиться в Генеральное консульство Украины во Вроцлаве.

Фото: скриншоты

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в польском Вроцлаве напали на молодую пару из Украины. По предварительным данным, причиной агрессии стал украинский акцент потерпевших.

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве призвало правоохранительные органы Польши отреагировать на этот инцидент.

«Вынуждены констатировать, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай требует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки», — говорится в заявлении.

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве добавило, что министр иностранных дел Андрей Сибига уже поручил Генеральному консульству срочно принять необходимые меры реагирования. ГКУ уже направило официальный запрос в компетентные органы Национальной полиции Республики Польша и ожидает официальную информацию.

«В случае подтверждения изложенных обстоятельств рассчитываем на всестороннее, объективное и оперативное расследование, установление мотивов совершенного преступления и привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша.

Любые проявления насилия, ксенофобии или ненависти являются недопустимыми и не должны иметь места в демократическом обществе.

Призываем граждан Украины, которые могли пострадать в результате этого инцидента или располагают информацией о нем, обратиться в Генеральное консульство Украины во Вроцлаве. Это позволит оказать необходимое консульское содействие и поддерживать взаимодействие с компетентными органами», — говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.