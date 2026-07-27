Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины: полная биография и профессиональный путь

После повторного назначения в июле 2026 года Виктор Ляшко продолжил возглавлять Министерство здравоохранения, оставшись одним из немногих членов правительства, которые сохранили свои должности в обновленном составе Кабинета Министров Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Виктор Ляшко является одним из известнейших украинских чиновников в сфере здравоохранения. Широкую узнаваемость он получил во время пандемии COVID-19, когда занимал должность главного государственного санитарного врача Украины, а затем возглавил Министерство здравоохранения. За это время ему пришлось работать в условиях нескольких масштабных вызовов: пандемии, полномасштабной войны, реформирования медицинской системы и постоянной адаптации отрасли к новым условиям.

16 июля 2026 г. Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета Министров Украины. В нем Виктор Ляшко сохранил должность министра здравоохранения, что свидетельствует о продолжении государственной политики в сфере медицины и доверии к команде, руководящей отраслью в один из самых сложных периодов современной истории страны.

Истоки и образование

Виктор Кириллович Ляшко родился 24 апреля 1980 в селе Осова (Дубровичский район, Ровенская область). Высшее медицинское образование получил в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца, окончившего в 2003 году.

Затем продолжил обучение в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, где в 2015 году получил диплом магистра государственного управления по специальности «Государственное управление в сфере здравоохранения».

Параллельно проходил многочисленные международные программы профессиональной подготовки. Среди них – обучение в Гарвардской школе общественного здоровья, Барселонский курс Всемирной организации здравоохранения по укреплению систем здравоохранения, программы Калифорнийского университета в Сан-Франциско, а также специализированные курсы по системам управления безопасностью пищевых продуктов и общественного здоровья.

Именно соединение медицинского образования, управленческой подготовки и международного опыта стало основой его дальнейшей карьеры в сфере государственной политики.

Первые шаги в профессии

После окончания университета Виктор Ляшко приступил к работе в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области. Именно здесь он получил первый практический опыт в области эпидемиологического надзора, профилактики инфекционных заболеваний и организации санитарного контроля.

На протяжении последующих лет он постепенно продвигался по служебной лестнице. С 2010 по 2013 год работал в Министерстве здравоохранения Украины, где прошел путь от главного специалиста до директора одного из департаментов Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

В 2013 году Виктор Ляшко возглавил Киевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины. В этой должности он отвечал за организацию лабораторной диагностики, эпидемиологический мониторинг и обеспечение работы учреждения, что играло важную роль в системе контроля инфекционных заболеваний.

С 2014 года он возглавлял общественную организацию «Инфекционный контроль в Украине». За это время организация реализовала грантовый проект «Разработка и внедрение оптимальной модели амбулаторного лечения больных туберкулезом и их социального сопровождения как эффективный способ улучшения результатов лечения туберкулеза в Украине».

С 2015 года по февраль 2018 года – консультант по вопросам общественного здоровья проекта USAID «Реформа ВИЧ-услуг в действии».

Работа в Центре общественного здоровья

В феврале 2018 Виктор Ляшко перешел в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, где стал первым заместителем генерального директора. Именно этот период стал одним из важнейших в его профессиональной биографии, ведь система общественного здоровья только начинала формироваться в современном виде. Центр отвечал за эпидемиологическое наблюдение, профилактику инфекционных заболеваний, вакцинацию, мониторинг состояния здоровья населения и координацию программ борьбы с социально опасными болезнями.

Опыт, полученный в этот период, стал основой его дальнейшей работы на государственном уровне. В этой должности он работал до июля 2019 года.

Переход в Министерство здравоохранения

В декабре 2019 года Виктора Ляшко назначили заместителем министра здравоохранения Украины. Уже через несколько месяцев медицинская система страны столкнулась с одним из самых масштабных вызовов за всю историю независимости – пандемией COVID-19.

В начале 2020 именно команда Министерства здравоохранения разрабатывала алгоритмы реагирования на новую угрозу, готовила больницы к приему пациентов, формировала систему лабораторной диагностики и обеспечивала координацию работы регионов.

Главный государственный санитарный врач Украины

В марте 2020 года Виктор Ляшко был назначен главным государственным санитарным врачом Украины. Именно тогда его имя стало известно практически каждому украинцу. Он регулярно проводил брифинги, разъяснял новые карантинные правила, сообщал о ходе пандемии, введении ограничений, темпах вакцинации и эпидемческую ситуацию в стране.

Фактически, Виктор Ляшко стал главным публичным представителем государственной политики в сфере борьбы с COVID-19.

Пандемия стала одним из сложнейших этапов в карьере Виктора Ляшко, ведь именно от решений Минздрава зависела работа медицинской системы в условиях чрезвычайной ситуации.

Министр здравоохранения Украины

20 мая 2021 года Верховная Рада поддержала назначение Виктора Ляшко министром здравоохранения Украины. В новой должности он продолжил координировать борьбу с пандемией, а после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году перед Министерством здравоохранения встали уже совсем другие задачи. Одним из главных направлений работы стало обеспечение непрерывной деятельности медицинских учреждений в условиях войны. Министерство координировало эвакуацию пациентов из прифронтовых регионов, восстановление поврежденных больниц, обеспечение медицинских учреждений оборудованием, медикаментами и гуманитарной помощью.

Отдельное внимание уделялось развитию реабилитационной помощи военнослужащим и гражданским, пострадавшим в результате боевых действий. Параллельно продолжалась цифровизация медицинской системы, развитие электронной системы здравоохранения и расширение программы медицинских гарантий.

В июле 2025 г. после обновления правительства Виктор Ляшко повторно возглавил Министерство здравоохранения.

16 июля 2026 года Верховная Рада снова утвердила его в должности министра здравоохранения Украины в составе нового Кабинета Министров. Сохранение должности свидетельствует о стремлении властей обеспечить непрерывность управления медицинской отраслью в условиях войны и продолжить уже начатые реформы.

Признание

За вклад в развитие системы здравоохранения в 2020 году Виктору Ляшко было присвоено звание «Заслуженный врач Украины».

Карьера Виктора Ляшко почти полностью связана с медициной и системой общественного здоровья. От врача и специалиста санитарно эпидемиологической службы он прошел путь к руководителю всей медицинской отрасли страны.

Сохранение должности в составе нового правительства показало курс на непрерывность государственной политики в сфере здравоохранения. В дальнейшем Виктор Ляшко будет отвечать за восстановление медицинской инфраструктуры, развитие системы реабилитации, цифровизацию отрасли и продолжение медицинской реформы в условиях войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.