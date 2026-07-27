Иван Выговский, министр внутренних дел Украины: карьерный путь в правительство

Иван Выговский возглавил Министерство внутренних дел Украины после многолетней работы в системе правоохранительных органов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Иван Выговский — украинский правоохранитель, который прошел путь от работы следователем до руководства Национальной полицией Украины, а впоследствии возглавил Министерство внутренних дел Украины.

Образование и начало профессиональной деятельности

Иван Михайлович Выговский родился 26 марта 1980 года в Житомирской области.

В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

После завершения обучения начал службу в органах внутренних дел. С июля 2003 года по октябрь 2005 года работал следователем, а затем старшим следователем Очаковского городского отдела Управления МВД Украины в Николаевской области.

В 2005–2014 годах Выговский занимал руководящие должности в Очаковском городском отделе милиции. В частности, работал заместителем начальника — начальником следственного отдела, а также первым заместителем начальника — начальником криминальной милиции.

В 2014–2015 годах Иван Выговский возглавлял Центральный отдел милиции УМВД Украины в Николаевской области.

После реформирования правоохранительной системы Выговский продолжил службу в Национальной полиции Украины.

С ноября 2015 года по декабрь 2016 года он возглавлял Очаковский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Руководящие должности в Национальной полиции

В декабре 2016 года Иван Выговский был назначен заместителем начальника Главного управления — начальником следственного управления Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

На этой должности он работал до февраля 2020 года, после чего возглавил Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.

В августе 2021 года Выговский стал начальником Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

С января по июль 2023 года распоряжением Кабинета Министров Украины на него было возложено временное исполнение обязанностей Начальника Национальной полиции Украины.

В июле 2023 года Иван Выговский возглавил Национальную полицию Украины.

На должности Начальника Национальной полиции он работал до июля 2026 года.

Деятельность на посту министра

16 июля 2026 года Ивана Выговского назначили министром внутренних дел Украины.

До назначения на должность министра Иван Выговский более двух десятилетий работал в системе правоохранительных органов. За это время он прошел профессиональный путь от следователя районного подразделения до руководителя Национальной полиции Украины, возглавлял территориальные органы полиции в Николаевской, Полтавской областях и городе Киеве. 16 июля 2026 года этот многолетний опыт стал основанием для его назначения министром внутренних дел Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.