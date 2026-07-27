Тарифы на воду вырастут уже с 1 августа: кого коснется подорожание

В Полтаве уже с начала августа тариф составит 83,71 грн.

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В Украине продолжается пересмотр тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. После передачи полномочий по установлению тарифов от НКРЭКУ органам местного самоуправления общины самостоятельно определяют стоимость услуг. В ряде городов новые тарифы уже вступили в силу, а с 1 августа подорожание ожидает еще часть потребителей.

Одно из самых значительных повышений будет введено для абонентов КП «Полтававодоканал». С 1 августа тариф вырастет с 33,76 грн до 83,71 грн за кубометр. Таким образом, стоимость водоснабжения и водоотведения увеличится почти в 2,5 раза.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», счета за воду для украинцев могут существенно вырасти уже этим летом. В ряде городов новые тарифы уже вступили в силу, а в отдельных громадах стоимость водоснабжения и водоотведения превысила отметку в 100 гривен за кубометр. В то же время десятки водоканалов по всей стране инициировали очередной пересмотр цен, объясняя это ростом производственных расходов и необходимостью обновления изношенной инфраструктуры.

Так, в Павлограде потребители платят 113 грн за кубометр воды вместе с водоотведением. В Дрогобыче тариф составляет 87,30 грн, в Вознесенске — 71,44 грн, в Запорожье — 69,37 грн, а в Черновцах — 63,56 грн за кубометр.

Еще более ощутимое повышение ожидает жителей Бородянки. Согласно решению поселкового совета, с 1 июля тариф на централизованное водоснабжение составит 56,76 грн за кубометр, а на водоотведение — 82,58 грн. Общая стоимость услуг достигнет 139,34 грн за кубометр.

При этом в Киеве не планируют вводить тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в размере почти 90 грн за кубометр. Как сообщили в КГГА, это экономически обоснованный тариф, который рассчитало ЧАО «АК «Киевводоканал», однако городские власти его не согласовали. Для киевлян стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения составит 63,79 грн за кубометр.