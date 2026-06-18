Тарифы на воду резко вырастут: в некоторых городах украинцы будут платить более 1000 грн за кубометр

Украинцам уже этим летом придется платить гораздо больше воды: в ряде городов новые тарифы уже превысили 100 гривен за кубометр, а десятки водоканалов по всей стране готовят очередное повышение цен.

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Платежки за воду для украинцев могут существенно вырасти уже этим летом. В ряде городов новые тарифы уже вступили в силу, а в отдельных громадах стоимость водоснабжения и водоотведения превысила отметку в 100 гривен за кубометр. В то же время десятки водоканалов по всей стране инициировали очередной пересмотр цен, объясняя это увеличением производственных расходов и необходимостью обновления изношенной инфраструктуры.

После передачи полномочий по установлению тарифов от Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг органам местного самоуправления решения об изменении цен всё чаще принимаются на уровне громад.

Коммунальные предприятия объясняют необходимость повышения тарифов существенным ростом затрат на электроэнергию, реагенты для очистки воды, оплату труда работников и необходимостью модернизации изношенных сетей. Во многих городах водопроводы и канализационные системы нуждаются в значительных инвестициях для поддержания стабильной работы.

По состоянию на начало июня самые высокие тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение уже зафиксированы в ряде населённых пунктов. Так, в Павлограде потребители платят 113 грн за кубометр воды вместе с водоотведением. В Дрогобыче тариф составляет 87,30 грн, в Вознесенске — 71,44 грн, в Запорожье — 69,37 грн, а в Черновцах — 63,56 грн за кубометр.

Ещё более ощутимым рост будет для жителей Бородянки. Согласно решению поселкового совета, с 1 июля тариф на централизованное водоснабжение составит 56,76 грн за кубометр, а на водоотведение — 82,58 грн. Общая стоимость услуг достигнет 139,34 грн за кубометр.

Для сравнения, семья из четырёх человек в среднем потребляет около 10 кубометров воды в месяц. По новым тарифам только водоснабжение и водоотведение могут стоить более 1,3 тысячи гривен ежемесячно.

В то же время во многих городах процесс пересмотра тарифов ещё продолжается. Местные водоканалы уже подали экономические обоснования новых расценок, а окончательные решения должны принять депутаты местных советов.

Среди городов, где рассматривается возможность повышения тарифов, — Винница, где стоимость услуг может вырасти до 81,01 грн за кубометр. В Днепре расчётный тариф составляет 86,83 грн, в Одессе — более 90 грн, в Ужгороде — более 96 грн, а в Тернополе — почти 99 грн за кубометр.

Также прогнозируются новые тарифы в Кривом Роге — около 78 грн за кубометр, Луцке — 73,25 грн и Умани, где стоимость может превысить 130 грн за кубометр.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Одессе филиал «Инфоксводоканал» обнародовал проект новых тарифов для населения. А в Киеве официальных решений о повышении тарифов пока не принято. Для жителей столицы летом будут действовать действующие тарифы — около 16,16 грн за кубометр водоснабжения и 14,22 грн за кубометр водоотведения.

Как уменьшить расходы на воду и платить меньше

Экономия воды в квартире — это не только способ снизить коммунальные расходы, но и важный вклад в сохранение природных ресурсов. Многие люди даже не замечают, сколько воды расходуется впустую каждый день из-за привычек или неисправностей сантехники.

Одним из самых эффективных способов сократить потребление воды является своевременное устранение протечек. Даже небольшое подтекание крана или бачка унитаза может привести к значительным потерям воды в течение месяца. Также стоит установить современные смесители и аэраторы, которые смешивают воду с воздухом и позволяют уменьшить её расход без потери комфорта.

Во время чистки зубов, бритья или намыливания рук не следует оставлять кран открытым. Такие простые действия помогают ежедневно экономить десятки литров воды. Аналогично при мытье посуды целесообразно сначала намылить всю посуду, а затем смывать моющее средство.

Стиральную и посудомоечную машины желательно запускать только при полной загрузке. Современная бытовая техника использует воду значительно эффективнее, чем ручная стирка или мытьё посуды, однако максимальная экономия достигается именно при полной загрузке.

Душ обычно требует меньше воды, чем наполнение ванны. Если сократить время принятия душа хотя бы на несколько минут, можно существенно уменьшить потребление воды без ощутимых неудобств.

Полезно также контролировать показания счётчиков и анализировать собственное потребление. Это помогает вовремя заметить необычное увеличение расходов и выявить возможные проблемы с сантехникой.

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