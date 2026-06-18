Штрафы до 9600 евро: Эстония ужесточает ответственность за нарушение законодательства о языке

Новые санкции вступят в силу с 2027 года в отношении юридических и физических лиц.

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Парламент Эстонии принял комплексные поправки к Закону о языке, которые ужесточают требования к использованию эстонского языка в публичной сфере и вводят ограничения на дублирование фильмов на русском языке. Об этом сообщает ERR.

За соответствующее решение проголосовали 59 депутатов, голосов «против» не было.

В Министерстве образования и науки Эстонии отметили, что цель поправок — укрепление позиций эстонского языка в общественном пространстве. Вице-канцлер министерства Кайри Калдоя пояснила, что закон обновлен в соответствии с потребностями общества и рынка труда.

Расширение требований к использованию эстонского языка

Согласно принятым изменениям, требование вести делопроизводство на эстонском языке распространяется на все публично-правовые юридические лица, а также на волостные и городские собрания и управы.

Отдельно оговорено, что работники, занимающие должности с обязательным уровнем знания эстонского языка, но не соответствующие этим требованиям, могут подвергнуться административным взысканиям.

Повышение штрафов с 2027 года

Закон усиливает механизмы контроля и ответственности. С 1 января 2027 года максимальные штрафы составят:

до 9600 евро — для юридических лиц

до 1280 евро — для физических лиц (в настоящее время максимальный размер составляет 640 евро)

При этом штрафы не будут налагаться сразу. Сначала Департамент по языковым вопросам проводит проверку и выдает предписание: устранить нарушение, например, выучить язык до необходимого уровня, пройти обучение или сдать экзамен в установленный срок. Только в случае невыполнения требований возможно наложение денежного взыскания.

Новые правила для кинопроката

Отдельный блок изменений касается перевода фильмов. Дублирование иностранных фильмов на другие языки разрешено только для детских и семейных фильмов.

Все остальные фильмы, снятые на иностранных языках, могут демонстрироваться при условии наличия эстонских субтитров. Одновременное использование иностранных субтитров также допускается, но эстонские субтитры остаются обязательными.

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