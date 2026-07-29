Развод без потери бизнеса: что могут разделить, если один из супругов — ФЛП

Сам факт регистрации физического лица-предпринимателя (ФЛП) не определяет судьбу бизнеса при разводе — ключевое значение имеют происхождение имущества и источник средств, за которые оно было приобретено.

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Во время расторжения брака одним из самых распространенных вопросов становится судьба бизнеса. Если один из супругов зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), нередко возникает мнение, что второй автоматически может претендовать на половину самого ФЛП. На самом деле законодательство предусматривает иной подход.

Можно ли разделить ФЛП

Физическое лицо-предприниматель — это физическое лицо, реализующее свое право на осуществление предпринимательской деятельности после государственной регистрации. Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» предусматривает только государственную регистрацию приобретения или прекращения статуса ФЛП, но не содержит процедуры его передачи другому лицу. Именно поэтому статус физического лица-предпринимателя является личным, неразрывно связанным с конкретным человеком и не может быть продан, подарен, унаследован или переоформлен на другое лицо.

Вместе с тем это не означает, что все имущество предпринимателя является его личной собственностью.

Как делятся доходы от предпринимательской деятельности

Согласно статье 60 Семейного кодекса Украины имущество, приобретенное супругами во время брака, считается объектом их общей совместной собственности независимо от того, на кого оно оформлено. Аналогично статья 61 Семейного кодекса предусматривает, что объектом общей совместной собственности могут быть доходы, полученные одним из супругов.

Одним из самых сложных вопросов при разделе имущества супругов являются доходы, полученные от предпринимательской деятельности.

Семейный кодекс Украины не содержит отдельных норм, которые определяли бы порядок раздела прибыли физического лица-предпринимателя, поэтому в таких спорах применяются общие правила об общей совместной собственности супругов.

Вместе с тем денежные средства, поступающие на счет физического лица-предпринимателя, не всегда могут считаться его личным доходом. Часть таких средств может быть предназначена для осуществления хозяйственной деятельности: закупки товаров, выплаты заработной платы работникам, уплаты налогов, арендной платы, коммунальных платежей и других расходов, связанных с ведением бизнеса. Поэтому при рассмотрении спора суды устанавливают не только размер полученных доходов, но и их происхождение, фактическое использование, а также были ли они направлены на приобретение имущества для семьи или использовались для удовлетворения ее потребностей.

Если за счет доходов от предпринимательской деятельности во время брака были приобретены квартира, жилой дом, автомобиль, земельный участок или другое имущество, такое имущество может быть признано общей совместной собственностью супругов в соответствии со статьями 60, 61 и 69–71 Семейного кодекса Украины и подлежать разделу.

Из чего исходит судебная практика

Верховный Суд исходит из того, что доходы физического лица-предпринимателя, полученные во время брака, могут быть объектом права общей совместной собственности супругов. Однако лицо, обращающееся в суд с требованием об их разделе, должно доказать не только факт получения таких доходов, но и размер чистой прибыли, которая может быть предметом раздела.

На практике это нередко становится проблемой, поскольку документы о доходах, расходах, налоговой отчетности и другие финансовые показатели обычно находятся в распоряжении самого предпринимателя. Из-за этого второй супруг зачастую не имеет возможности самостоятельно подтвердить размер чистой прибыли.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» проанализировала судебную практику по вопросам раздела имущества.

В частности, Верховный Суд обратил внимание, что осуществление предпринимательской деятельности одним из супругов само по себе не свидетельствует о том, что все имущество ФЛП является его личной частной собственностью.

К такому выводу суд пришел при рассмотрении дела № 629/3710/20. Муж обратился в суд с требованием разделить общее имущество супругов, в состав которого, среди прочего, входили автомобиль Toyota Corolla, квартира, жилой дом и девять временных торговых сооружений (павильонов). В свою очередь жена утверждала, что павильоны были приобретены за средства, полученные от ее предпринимательской деятельности, а также за деньги, подаренные ей отцом. Истец просил разделить торговые сооружения либо взыскать в его пользу денежную компенсацию в размере половины их рыночной стоимости.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу, что ответчица не подтвердила надлежащими доказательствами, что спорное имущество было приобретено исключительно за ее личные средства. В результате торговые павильоны были признаны объектом общей совместной собственности супругов.

Вместе с тем Верховный Суд отметил, что фактический раздел таких объектов мог бы сделать невозможным дальнейшее осуществление предпринимательской деятельности. Учитывая это, павильоны были оставлены в собственности жены, которая использовала их в своем бизнесе, а мужу была присуждена денежная компенсация, соответствующая половине их рыночной стоимости.

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