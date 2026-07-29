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Денежное обеспечение пропавшего без вести военнослужащего нельзя учитывать как доход для алиментов — Верховный Суд

12:53, 29 июля 2026
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Денежное обеспечение безвестно отсутствующего военнослужащего не является доходом члена его семьи (получателя) и базой для расчета алиментных обязательств получателя.
Денежное обеспечение пропавшего без вести военнослужащего нельзя учитывать как доход для алиментов — Верховный Суд
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Выплаты, которые получает член семьи в качестве денежного обеспечения военнослужащего, пропавшего без вести, по своей правовой природе остаются личной собственностью последнего. Поскольку алименты в доле от заработка должны исчисляться исключительно из фактического дохода должника, указанная государственная помощь не может быть базой для начисления алиментных обязательств должника.

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К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

В пересматриваемом деле спор возник в связи с обжалованием взыскательницей действий государственного исполнителя, который при исчислении задолженности по алиментам не включил в совокупный доход должника (отца) денежное обеспечение его старшего сына-военнослужащего, пропавшего без вести, которое отец фактически получал от воинской части.

Суд первой инстанции удовлетворил жалобу частично, обязав исполнителя произвести перерасчет алиментов с учетом этих выплат. Однако апелляционный суд отменил это решение, разъяснив, что средства, полученные отцом от воинской части в качестве обеспечения пропавшего без вести сына, являются личной собственностью военнослужащего, а не доходом должника, из которого должны удерживаться алименты на младшего ребенка.

КГС ВС оставил постановление апелляционного суда без изменений и сделал следующие правовые выводы.

В соответствии с частями 1, 3, 4, 6, 8 ст. 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве» порядок взыскания алиментов определяется законом. Исполнитель взыскивает с должника алименты в размере, определенном исполнительным документом, но не менее минимального гарантированного размера, предусмотренного СК Украины.

Определение суммы задолженности по уплате алиментов, присужденных в виде доли от заработка (дохода), осуществляется исполнителем в порядке, установленном СК Украины.

Согласно частям 1, 3 ст. 195 СК Украины задолженность по алиментам, присужденным в доле от заработка (дохода), определяется исходя из фактического заработка (дохода), который плательщик алиментов получал за время, в течение которого их взыскание не производилось, независимо от того, получен такой заработок (доход) в Украине или за рубежом.

В соответствии с ч. 6 ст. 9 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» в редакции, действовавшей на момент признания сына сторон безвестно отсутствующим, за военнослужащими, захваченными в плен или являющимися заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или безвестно отсутствующими, сохраняются выплаты в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, иных ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения постоянного характера и иных видов денежного обеспечения с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения. Семьям указанных военнослужащих ежемесячно выплачивается денежное обеспечение, в том числе дополнительные и иные виды денежного обеспечения, в порядке и размерах, устанавливаемых Кабинетом Министров Украины.

Следовательно, денежное обеспечение безвестно отсутствующих военнослужащих может выплачиваться, в частности: родителям военнослужащего; военнослужащим со дня освобождения из плена или из заложников; включаться в состав наследства.

КГС ВС отметил, что денежное обеспечение, по общему правилу, выплачивается за счет ассигнований воинской части именно военнослужащему, проходящему военную службу. Тот факт, что государство выплачивает эти средства членам семьи безвестно отсутствующего защитника, не изменяет правовой природы этих средств как собственности самого военнослужащего.

Следовательно, денежная помощь членам семей пропавших без вести защитников не является тем видом дохода, который подлежит учету при расчете алиментных обязательств. Такие выплаты являются специальной социальной гарантией поддержки семьи военнослужащего и не входят в перечень доходов, из которых по закону производится удержание средств на другого ребенка.

Ссылка на постановление КГС ВС от 22 июля 2026 года по делу № 211/3391/20 (производство № 61-7452св26).

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