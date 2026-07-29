ВС запретил оставлять имущество плательщика алиментов под арестом только из-за риска возникновения нового долга

Если задолженность по уплате алиментов погашена, а исполнение решения обеспечивается удержаниями из заработной платы, государственный исполнитель обязан снять арест с имущества должника — ВС.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда постановлением от 8 июля 2026 года по делу № 489/930/21 рассмотрел вопрос об основаниях для снятия ареста с имущества должника после полного погашения задолженности по уплате алиментов.

Практика наложения ареста на имущество по делам о взыскании алиментов является распространенной, однако не менее актуальным остается вопрос о моменте, когда такая мера обеспечения должна быть прекращена. Это постановление ВС определяет, что полное погашение задолженности само по себе не является единственным условием для снятия ареста — решающее значение имеет также наличие реального альтернативного способа обеспечения исполнения решения.

Обстоятельства дела

В производстве государственного исполнителя находилось исполнительное производство о взыскании с должника алиментов на содержание двоих детей. В ноябре 2024 года в связи с наличием значительной задолженности государственный исполнитель наложил арест на имущество и денежные средства должника, объявил в розыск его транспортные средства и внес сведения о нем в Единый реестр должников.

После предоставления должником документов о доходах и подтверждения произведенных платежей государственный исполнитель провел перерасчет, установил отсутствие задолженности, снял арест с денежных средств, прекратил розыск транспортных средств и исключил должника из Единого реестра должников. Вместе с тем арест недвижимого и иного имущества остался в силе.

Должник обратился в суд, полагая, что после полного погашения задолженности и при наличии постоянного официального дохода дальнейшее ограничение права распоряжаться имуществом является незаконным.

Суд первой инстанции согласился с этими доводами, однако апелляционный суд отменил это решение, указав, что арест должен обеспечивать исполнение решения до достижения детьми совершеннолетия, поскольку в будущем может возникнуть новая задолженность.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что в соответствии с пунктом 7 части четвертой статьи 59 Закона Украины «Об исполнительном производстве» основанием для снятия ареста является погашение задолженности по уплате периодических платежей, если исполнение решения может быть обеспечено иным способом, чем обращение взыскания на имущество должника.

Суд отметил, что в своей предыдущей практике уже сформировал правовой вывод о том, что такое обеспечение исполнения решения, предусматривающего взыскание периодических платежей, в частности алиментов, должно быть реальным, а не декларативным.

ВС указал, что при наличии задолженности по алиментам, а также при невозможности обеспечить исполнение судебного решения иным способом основания для снятия ареста с имущества должника отсутствуют. Вместе с тем в данном деле установлено, что задолженность по уплате алиментов отсутствует, а должник получает постоянный доход в виде заработной платы.

Суд отметил, что после погашения задолженности государственный исполнитель исключил сведения о должнике из Единого реестра должников, отменил арест денежных средств и прекратил розыск транспортных средств, однако оставил под арестом его имущество.

ВС указал, что при установленных обстоятельствах дальнейшее сохранение ареста, наложенного государственным исполнителем на имущество должника, является нарушением его прав, поскольку в данном случае имеются предусмотренные пунктом 7 части четвертой статьи 59 Закона Украины «Об исполнительном производстве» основания для отмены ареста, а именно погашение должником задолженности по уплате периодических платежей и наличие иного способа обеспечения исполнения решения, чем обращение взыскания на имущество (удержания из его заработной платы по постоянному месту работы).

Суд отдельно подчеркнул, что сама по себе возможность возникновения задолженности в будущем не может быть основанием для ареста имущества должника до достижения детьми совершеннолетия, то есть до 2035 года.

Кроме того, Верховный Суд отметил, что в случае совершения должником в отношении своего имущества фраудаторных сделок, направленных во вред интересам взыскателя и искусственное создание ситуации неплатежеспособности, взыскатель и (или) исполнитель не лишены права оспаривать такие сделки в судебном порядке.

Таким образом, Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу должника, отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе определение суда первой инстанции, которым государственный исполнитель был обязан снять арест с имущества должника.

Суд подтвердил, что после полного погашения задолженности по уплате алиментов и при наличии реального альтернативного способа обеспечения исполнения решения в виде удержаний из заработной платы дальнейший арест имущества является неправомерным, а предположения о возможном возникновении задолженности в будущем не могут быть самостоятельным основанием для сохранения такого ограничения.

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