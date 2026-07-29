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В ГНС объяснили, что делать при выявлении расхождений в начислении налога на недвижимость

09:44, 29 июля 2026 44
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Закон дает возможность проверить правильность начисления налога и, при необходимости, исправить ошибки.
В ГНС объяснили, что делать при выявлении расхождений в начислении налога на недвижимость
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Главное управление ГНС в Киевской области объяснило, что делать, если лицо получило налоговое уведомление-решение и обнаружило неточности.

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В ведомстве подчеркнули, что Закон дает возможность проверить правильность начисления налога и, при необходимости, исправить ошибки.

«Если вы являетесь владельцем одного или нескольких объектов жилой или нежилой недвижимости, даже если они расположены в разных населенных пунктах, обратиться для проведения сверки необходимо в контролирующий орган по своему налоговому адресу», — заявили в ГНС.

Во время сверки можно проверить:

  • перечень объектов недвижимости;
  • их общую площадь;
  • право на льготу;
  • правильность примененной ставки налога;
  • сумму начисленного налога.

Если будут установлены расхождения между данными ГНС и документами плательщика, контролирующий орган проведет перерасчет. В таком случае предыдущее налоговое уведомление-решение будет отменено, а плательщику направят новое.

Кроме того, просмотреть сформированные налоговые уведомления-решения можно онлайн через приватную часть Электронного кабинета с помощью квалифицированной электронной подписи.

В меню «ЭК для граждан» в разделе «Общая информация о плательщике» на вкладке «Уведомление об обязанности уплатить сумму денежного обязательства (НУР)» отображается информация о начисленных суммах налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

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