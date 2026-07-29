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У ДПС пояснили, що робити при виявленні розбіжностей у нарахуванні податку на нерухомість

09:44, 29 липня 2026 43
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Закон дає можливість перевірити правильність нарахування податку і, за потреби, виправити помилки.
У ДПС пояснили, що робити при виявленні розбіжностей у нарахуванні податку на нерухомість
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Головне управління ДПС у Київській області пояснили, що робити, якщо особа отримали податкове повідомлення-рішення та помітила неточності.

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У відомстві підкреслили, що Закон дає можливість перевірити правильність нарахування податку і, за потреби, виправити помилки.

«Якщо ви є власником одного або кількох об’єктів житлової чи нежитлової нерухомості, навіть якщо вони розташовані в різних населених пунктах, звернутися для проведення звірки потрібно до контролюючого органу за своєю податковою адресою», — заявили у ДПС.

Під час звірки можна перевірити:

- перелік об’єктів нерухомості;

- їх загальну площу;

 — право на пільгу;

 — правильність застосованої ставки податку;

 — суму нарахованого податку.

Якщо буде встановлено розбіжності між даними ДПС і документами платника, контролюючий орган проведе перерахунок. У такому разі попереднє податкове повідомлення-рішення буде скасовано, а платнику надішлють нове.

Крім того, переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна онлайн через приватну частину Електронного кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

У меню «ЕК для громадян» у розділі «Загальна інформація про платника» на вкладці «Повідомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР)» відображається інформація про нараховані суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

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