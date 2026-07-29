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Суди більше не зможуть ігнорувати заяви про онлайн-засідання: у Раді зареєстрували законопроєкт

08:00, 29 липня 2026 133
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Нові зміни до процесуальних кодексів гарантують участь у засіданні з будь-якої точки світу.
Суди більше не зможуть ігнорувати заяви про онлайн-засідання: у Раді зареєстрували законопроєкт
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Право на судовий захист, гарантоване статтею 55 Конституції України, набуває нових форм, адже в умовах воєнного стану доступ до правосуддя — це не лише право, а й питання фізичної безпеки. Транспортні обмеження, загрози обстрілів та переміщення мільйонів громадян змусили судову систему адаптуватися до дистанційної роботи. Проте існуючий стан нормативного регулювання залишає занадто широке поле для суддівського розсуду. Попри наявність технічних засобів, учасники справ часто стикаються з необґрунтованими відмовами судів проводити засідання онлайн.

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У Верховній Раді зазначають, що окремі суди загальної юрисдикції відмовляють у задоволенні клопотань про проведення судових засідань у режимі відеоконференції з надуманих підстав, посилаючись на те, що законодавство чітко не встановлює обов’язок суду проводити засідання у режимі відеоконференції. 

Від дискреції суду до імперативної норми

Новий законопроєкт 15446  пропонує перетворити можливість проведення відеоконференції на безальтернативний обов’язок суду.

Ініціатива має на меті змінити підхід до участі в судових засіданнях у режимі відеоконференції. Документ пропонує змінити статті 212 ЦПК, 197 ГПК та 195 КАС України, замінивши дискреційне право суду на обов’язок забезпечити дистанційну участь у разі подання відповідної заяви.

Таким чином, суд не зможе відмовити у відеоконференції лише з мотивів власного розсуду чи завантаженості.

Вичерпний перелік відмов

Законопроєкт чітко обмежує випадки, коли відеоконференція не може бути забезпечена:

  1. Відсутність технічної можливості: якщо в суді реально немає обладнання або воно несправне. Важливо, що про наявність чи відсутність такої можливості суд повинен зазначати ще в ухвалі про відкриття провадження.
  2. Обов’язкова явка: коли суд визнав, що особиста присутність учасника є критично необхідною для справи.
  3. Порушення порядку подання: якщо заява подана невчасно, пізніше ніж за 5 днів до засідання, або з іншими процесуальними огріхами.

Для кого зміни

Законопроєкт має зменшити кількість відмов у проведенні засідань у режимі відеоконференції, оскільки пропонує встановити обов’язок суду забезпечити дистанційну участь за наявності відповідної заяви. Це може бути особливо актуальним для представників бізнесу у господарських спорах та учасників адміністративних процесів.

Крім того, запропоновані зміни покликані уніфікувати порядок проведення відеоконференцій у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві, встановивши єдиний підхід для всіх юрисдикцій.

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету, оскільки дистанційні судові засідання проводитимуться із використанням уже функціонуючої інфраструктури Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС).

Технічні аспекти та безпека

Як і раніше, учасники справи зможуть підключатися як із приміщення іншого суду, так і поза межами суду, використовуючи власні технічні засоби. Для підтвердження особи передбачено використання кваліфікованого електронного підпису. Якщо учасник його не має, ідентифікація здійснюватиметься відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр.

Технічні засоби мають забезпечувати належну якість звуку та зображення, а також відповідати вимогам інформаційної безпеки. Кожне судове засідання, проведене у режимі відеоконференції, підлягатиме обов’язковій аудіо- та відеофіксації, а запис долучатиметься до матеріалів справи.

Законопроєкт зберігає чинний підхід щодо розподілу відповідальності за технічні ризики. Якщо учасник справи бере участь у засіданні поза межами суду з використанням власних технічних засобів, саме він нестиме ризики переривання зв’язку, несправності обладнання або відсутності доступу до мережі.

Водночас відповідальність не покладатиметься на учасника, якщо технічна неможливість проведення відеоконференції виникла з боку суду після призначення такого формату засідання.

Що зміниться після ухвалення закону

У разі ухвалення законопроєкту суди будуть зобов’язані забезпечувати участь сторін у режимі відеоконференції за наявності відповідної заяви та технічної можливості, а підстави для відмови стануть більш чітко визначеними.

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суд Верховний Суд законопроект

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