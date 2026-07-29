За пів року 58 суддів притягнули до дисциплінарної відповідальності — 20 з них отримали подання про звільнення

ВРП за пів року ухвалила 57 дисциплінарних рішень щодо суддів.

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Вища рада правосуддя упродовж січня – червня 2026 року за результатами розгляду дисциплінарних справ ухвалила 57 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 58 суддів.

До суддів застосували, зокрема, такі види дисциплінарних стягнень:

попередження – щодо 26 суддів;

догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця – щодо 7 суддів;

сувора догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців – щодо 4 суддів;

подання про тимчасове (від одного до шести місяців) відсторонення від здійснення правосуддя – щодо 1 судді;

Також щодо 20 суддів було застосовано подання про звільнення.

Зауважимо, що за шість місяців ВРП також подала подання на призначення 93 суддів, водночас звільнила 105 суддів.

Упродовж січня–червня 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президенту України подань щодо призначення 93 кандидатів на посади суддів.

Як повідомили у ВРП:

13 суддів для призначення до місцевих загальних судів;

для призначення до місцевих загальних судів; 1 суддю — до місцевого адміністративного суду;

— до місцевого адміністративного суду; 1 суддю — до місцевого господарського суду;

— до місцевого господарського суду; 59 суддів — до апеляційних загальних судів;

— до апеляційних загальних судів; 12 суддів — до апеляційних господарських судів;

— до апеляційних господарських судів; 7 суддів — до апеляційних адміністративних судів.

Водночас за цей самий період Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення 105 суддів.

Найбільшу частину звільнень у першому півріччі 2026 року становили випадки припинення повноважень суддів у зв’язку з відставкою.

Так, за загальними обставинами було звільнено 89 суддів, з них:

86 суддів — у зв’язку з поданням заяв про відставку;

— у зв’язку з поданням заяв про відставку; 3 суддів — у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням.

Ще 16 суддів ВРП звільнила за особливими обставинами.

14 суддів було звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Ще двох суддів звільнено відповідно до подань із рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

У судах залишається значний кадровий дефіцит

Попри призначення нових суддів, проблема нестачі кадрів у судовій системі залишається системною.

У Щорічній доповіді за 2025 рік Вища рада правосуддя зазначала, що дефіцит суддів переріс у кризу, а значна частина суддів працює на межі можливостей, що ускладнює забезпечення своєчасного та якісного правосуддя.

За даними ВРП, станом на кінець 2025 року:

в Україні функціонувало 758 судів , із них 582 здійснювали правосуддя;

, із них здійснювали правосуддя; гранична штатна чисельність суддів становила 6600 посад;

посад; фактично працювали 4346 суддів у судах, які продовжували здійснювати правосуддя;

суддів у судах, які продовжували здійснювати правосуддя; вакантними залишалися 2254 посади суддів.

Найбільше вакансій припадало на:

місцеві суди — 1400 посад;

посад; апеляційні суди — 725 посад.

Окремо ВРП звертала увагу, що у 20 місцевих загальних судах правосуддя здійснює лише один суддя з повноваженнями.

Рада суддів України також зазначала, що протягом 2025 року кадрова ситуація в судах погіршилася фактично в усіх регіонах. Причиною називали подальше скорочення кількості суддів через звільнення за різними підставами, яке компенсується початком роботи новопризначених суддів. Попри війну, навантаження на суди лише зростає, а кількість звернень збільшується в усіх юрисдикціях.

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