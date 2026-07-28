Суддя розглянув клопотання, незважаючи на відвід: ВРП вирішила закрити дисциплінарне провадження

ВРП скасувала рішення про притягнення судді Олега Васильєва.

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ВРП вирішила скасувати рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 6 травня 2026 року про притягнення судді Олега Васильєва до дисциплінарної відповідальності.

Суть дисциплінарної скарги

Скаржник вказав на низку епізодів під час розгляду справи № 904/4870/24. Зокрема, на підготовчих засіданнях 19 грудня 2024 року та 14 січня 2025 року суддя, на думку скаржника, демонстрував зневагу до процесуального законодавства. У відповідь на клопотання сторін він, зокрема, заявляв, що «не відноситься до формалістів» і що кодекс містить суперечності, тому сторонам слід надавати можливість подавати всі докази без формальних обмежень.

Окремо скаржник звернув увагу на затягування розгляду заяви про виправлення описок в ухвалі від 20 січня 2025 року (понад 72 дні на момент подання скарги) та на неналежну оцінку доводів відповідача в мотивувальній частині рішення від 20 лютого 2025 року, зокрема щодо зменшення розміру штрафу.

Ключовим епізодом стала ситуація із заявою про відвід. 14 січня 2025 року представник відповідача усно заявив відвід судді через сумніви в його неупередженості. Суддя наполіг на письмовій формі та оголосив перерву. Однак того ж дня, незважаючи на заявлений відвід, він розглянув і відхилив клопотання відповідача про колегіальний розгляд справи (ухвала від 14 січня 2025 року). Ухвалу було створено та підписано вже 15 січня 2025 року.

Скаржник наголошував, що суддя не мав права вирішувати будь-які процесуальні питання до розгляду заяви про відвід, посилаючись на практику Верховного Суду.

Висновки Дисциплінарної палати

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу лише щодо обставин розгляду відводу. Вона встановила, що суддя не з’ясував зміст усної заяви про відвід, фактично обмежив представника відповідача в її озвученні та одразу вимагав письмової форми. При цьому після судового засідання він постановив ухвалу з іншого процесуального питання — про відмову в колегіальному розгляді.

Палата підкреслила: навіть якщо відвід згодом визнано необґрунтованим, порушення процедури його розгляду само по собі підриває довіру до суду. Інститут відводу має на меті належне вирішення спору про упередженість судді, а не лише фактичне його відсторонення. Порушення порядку розгляду, зокрема вирішення інших питань до розгляду відводу, може додатково утверджувати в учасників процесу та сторонніх спостерігачів переконання в необ’єктивності судді.

За сукупністю обставин — обмеження можливості усно заявити відвід та вирішення клопотання про колегіальний розгляд до розгляду відводу — дії судді утворюють склад дисциплінарного проступку, передбаченого підпунктом «д» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (порушення правил щодо відводу).

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Господарського суду Дніпропетровської області Олега Васильєва та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді попередження.

Рішення ВРП

ВРП заслухавши дисциплінарного інспектора, суддю Олега Васильєва, адвоката Вікторію Малиновську (представника скаржника), дійшла висновку, що дії судді не вплинули на результат розгляду судової справи, та вирішила скасувати рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 6 травня 2026 року про притягнення судді до відповідальності та закрити дисциплінарне провадження.

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