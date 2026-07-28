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Збудував фальшивий амфітеатр, розповідав про Цезаря і Джульєтту та брав по 40 євро: як італієць 20 років обманював туристів

18:18, 28 липня 2026 189
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Чоловік власноруч збудував фальшивий «давньоримський» амфітеатр, переконав у його автентичності навіть владу та роками продавав туристам екскурсії.
Збудував фальшивий амфітеатр, розповідав про Цезаря і Джульєтту та брав по 40 євро: як італієць 20 років обманював туристів
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В Італії суд відправив до в’язниці чоловіка, який майже два десятиліття переконував туристів, що власноруч збудована ним споруда є давньоримським амфітеатром. За екскурсії до нібито унікальної пам’ятки він брав по 40 євро з відвідувача, а його історії виявилися вигадкою. Ба більше, об’єкт навіть потрапив до туристичного путівника, що фінансувався Європейським Союзом.

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Чоловік назвав самобуд «найдавнішим і найбільшим амфітеатром»

Як повідомляє Еuronews, 69-річний Франко Малоссо, який представлявся як Franco Malosso "von Rosenfranz", був засуджений за шахрайство після того, як роками продавав туристам квитки на відвідування фальшивого римського амфітеатру.

Споруда, відома як Берікський морський амфітеатр (Berico Maritime Amphitheatre), розташована поблизу міста Віченца на північному сході Італії.

За словами Малоссо, він нібито «відкрив» амфітеатр після зсуву ґрунту у 2005 році. Відвідувачам він розповідав, що це один із найдавніших і найбільших амфітеатрів у світі, збудований у 393 році нашої ери.

За екскурсію до цієї пам’ятки чоловік стягував 40 євро з кожного туриста.

Вигадані історії про Юлія Цезаря та Джульєтту

Щоб зробити легенду переконливішою, Малоссо додавав до неї історичні та літературні сюжети.

Зокрема, він стверджував, що Юлій Цезар нібито відвідав цей амфітеатр, повертаючись до Рима з Єгипту разом із Клеопатрою. Також він заявляв, що в старовинній церкві на території комплексу жила Джульєтта Капулетті — героїня трагедії Вільяма Шекспіра.

Крім того, Малоссо називав себе філантропом, підприємцем і диригентом оркестру. Йому навіть вдалося переконати місцеву владу включити об’єкт до туристичного путівника та мобільного застосунку Віченци, створених за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Археологи викрили підробку

Сумніви щодо правдивості цієї історії виникли ще у 2016 році.

Після перевірки, яку проводили археологи на прохання військової поліції Італії Carabinieri, з’ясувалося, що «давньоримська» споруда була зведена із сучасних матеріалів.

Експерти виявили у конструкції скловолокно, колони з пап’є-маше, оштукатурені блоки та гіпсові статуї, виготовлені на початку 2000-х років.

Супутникові знімки також показали, що спочатку на цій ділянці було вирівняно пагорб, після чого на очищеній території звели фальшивий «античний» комплекс.

Історики також легко спростували інші заяви Малоссо. Зокрема, Юлій Цезар жив приблизно за 400 років до 393 року нашої ери, тому не міг відвідувати споруду, яка, за словами шахрая, була збудована саме тоді. Крім того, дія трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєтта» традиційно пов’язується не з Віченцою, а з Вероною.

Яке покарання отримав шахрай

Суд визнав Франко Малоссо винним у незаконному будівництві, підробці мистецьких об’єктів та створенні споруд без необхідних дозволів.

Його засудили до двох років і чотирьох місяців позбавлення волі, а також призначили штраф у розмірі 3 тис. євро.

Окрім цього, муніципалітет Аркуньяно подав до суду цивільний позов, вимагаючи 560 тис. євро компенсації за збитки, яких, на думку місцевої влади, було завдано через діяльність засудженого.

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