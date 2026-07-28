ВРП ухвалила рішення про відрядження суддів із Донецької області до судів Харкова та Полтави
15:17, 28 липня 2026 250
ВРП вирішила відрядити чотирьох суддів із Донеччини та продовжила відрядження ще однієї судді на рік.
Вища рада правосуддя розглянула подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями про відрядження суддів для здійснення правосуддя.
Зокрема, Вища рада правосуддя ухвалила рішення відрядити строком на один рік:
- Смагар Світлану — суддю Донецького окружного адміністративного суду, до Харківського окружного адміністративного суду;
- Сидоренко Інну — судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, до Київського районного суду міста Полтави;
- Дюміну Наталію — судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, до Київського районного суду міста Полтави;
- Соловйову Ольгу — судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, до Київського районного суду міста Полтави.
Крім того, Вища рада правосуддя продовжила строк відрядження судді Селидівського міського суду Донецької області Хацько Наталі до Києво-Святошинського районного суду Київської області.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.