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ВРП ухвалила рішення про відрядження суддів із Донецької області до судів Харкова та Полтави

15:17, 28 липня 2026 250
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ВРП вирішила відрядити чотирьох суддів із Донеччини та продовжила відрядження ще однієї судді на рік.
ВРП ухвалила рішення про відрядження суддів із Донецької області до судів Харкова та Полтави
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Вища рада правосуддя розглянула подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями про відрядження суддів для здійснення правосуддя.

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Зокрема, Вища рада правосуддя  ухвалила рішення відрядити строком на один рік:

  • Смагар Світлану суддю Донецького окружного адміністративного суду, до Харківського окружного адміністративного суду;
  • Сидоренко Інну судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, до Київського районного суду міста Полтави;
  • Дюміну Наталію судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, до Київського районного суду міста Полтави;
  • Соловйову Ольгу судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, до Київського районного суду міста Полтави. 

Крім того, Вища рада правосуддя продовжила строк відрядження судді Селидівського міського суду Донецької області Хацько Наталі до Києво-Святошинського районного суду Київської області.

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суддя ВРП відрядження

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