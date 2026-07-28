ВРП ухвалила рішення про відрядження суддів із Донецької області до судів Харкова та Полтави

ВРП вирішила відрядити чотирьох суддів із Донеччини та продовжила відрядження ще однієї судді на рік.

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Вища рада правосуддя розглянула подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями про відрядження суддів для здійснення правосуддя.

Зокрема, Вища рада правосуддя ухвалила рішення відрядити строком на один рік:

Смагар Світлану — суддю Донецького окружного адміністративного суду, до Харківського окружного адміністративного суду ;

суддю Донецького окружного адміністративного суду, до Харківського окружного адміністративного суду Сидоренко Інну — судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області , до Київського районного суду міста Полтави ;

судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області до Київського районного суду міста Полтави Дюміну Наталію — судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області , до Київського районного суду міста Полтави ;

судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області до Київського районного суду міста Полтави Соловйову Ольгу — судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, до Київського районного суду міста Полтави.

Крім того, Вища рада правосуддя продовжила строк відрядження судді Селидівського міського суду Донецької області Хацько Наталі до Києво-Святошинського районного суду Київської області.

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