15 кандидатів претендують на два місця у ВРП за квотою всеукраїнської конференції прокурорів: список
14:58, 28 липня 2026 41
Завершено прийом документів від кандидатів на обрання членами ВРП від всеукраїнської конференції прокурорів.
Секретаріат Вищої ради правосуддя завершив прийом документів від кандидатів, які беруть участь у конкурсі на обрання членами Вищої ради правосуддя від всеукраїнської конференції прокурорів.
Загалом документи для участі у відборі подали 15 осіб.
27-28 серпня заплановано проведення чергової всеукраїнської конференції прокурорів. Одним із питань порядку денного конференції стане обрання двох членів Вищої ради правосуддя.
Кандидати до складу ВРП для обрання черговою всеукраїнською конференцією прокурорів
- САМОЛУДЧЕНКО Сергій Миколайович
- ШЕЛЕСТ Микола Володимирович
- КОВБАСЮК Віталій Васильович
- ДУЛЬСЬКА Наталія Василівна
- СКРИПКА Максим Вікторович
- ЄРЕМЕНКО Максим Володимирович
- ГУЛЬТАЙ Павло Михайлович
- МАЛЕЦЬКИЙ Анатолій Сергійович
- ШУРХНО Ірина Сергіївна
- СУПРУН Олександр Олександрович
- ОРШАВСЬКА Вікторія Русланівна
- ТАХТАРОВ Микола Павлович
- ВАСИЛІВА Наталія Євгенівна
- ГОРБАНЬ Ірина Олександрівна
- СЕНИК Валентина Григорівна
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