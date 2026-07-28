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15 кандидатів претендують на два місця у ВРП за квотою всеукраїнської конференції прокурорів: список

14:58, 28 липня 2026 41
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Завершено прийом документів від кандидатів на обрання членами ВРП від всеукраїнської конференції прокурорів.
15 кандидатів претендують на два місця у ВРП за квотою всеукраїнської конференції прокурорів: список
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Секретаріат Вищої ради правосуддя завершив прийом документів від кандидатів, які беруть участь у конкурсі на обрання членами Вищої ради правосуддя від всеукраїнської конференції прокурорів.

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Загалом документи для участі у відборі подали 15 осіб.

27-28 серпня заплановано проведення чергової всеукраїнської конференції прокурорів. Одним із питань порядку денного конференції стане обрання двох членів Вищої ради правосуддя.

Кандидати до складу ВРП для обрання черговою всеукраїнською конференцією прокурорів

  1. САМОЛУДЧЕНКО Сергій Миколайович
  2. ШЕЛЕСТ Микола Володимирович
  3. КОВБАСЮК Віталій Васильович 
  4. ДУЛЬСЬКА Наталія Василівна
  5. СКРИПКА Максим Вікторович
  6. ЄРЕМЕНКО Максим Володимирович 
  7. ГУЛЬТАЙ Павло Михайлович
  8. МАЛЕЦЬКИЙ Анатолій Сергійович
  9. ШУРХНО Ірина Сергіївна 
  10. СУПРУН Олександр Олександрович 
  11. ОРШАВСЬКА Вікторія Русланівна
  12. ТАХТАРОВ Микола Павлович 
  13. ВАСИЛІВА Наталія Євгенівна 
  14. ГОРБАНЬ Ірина Олександрівна 
  15. СЕНИК Валентина Григорівна 

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прокурор ВРП конкурс

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