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Від 86 до 259 тисяч гривень: скільки доведеться заплатити роботодавцю за неоформленого працівника у 2026 році

15:17, 28 липня 2026 244
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У 2026 році значно зросли штрафи за неоформлених працівників, зарплати «в конвертах» та приховану зайнятість.
Від 86 до 259 тисяч гривень: скільки доведеться заплатити роботодавцю за неоформленого працівника у 2026 році
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Використання праці неоформлених працівників може коштувати роботодавцям десятки або навіть сотні тисяч гривень. У 2026 році через зростання мінімальної заробітної плати збільшилися й фінансові санкції за порушення трудового законодавства.

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Роботодавці, які допускають працівників до роботи без укладення трудового договору, ризикують отримати значні штрафи. Розмір фінансових санкцій визначений статтею 265 КЗпП та залежить від мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Які штрафи діють у 2026 році

За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час при фактичній роботі повний день або виплату заробітної плати «в конверті» передбачено штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника. У 2026 році це становить 86 470 гривень.

Якщо ж роботодавець повторно протягом двох років вчинить таке саме порушення, штраф збільшується до 30 мінімальних заробітних плат за кожного неоформленого працівника. У 2026 році його розмір становить 259 410 гривень.

Для кого є виняток

Для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку І–ІІІ груп, за перше порушення застосовується попередження. Водночас у разі повторного порушення протягом двох років вони також сплачують штраф 259 410 гривень за кожного неоформленого працівника.

Що вважається неофіційним працевлаштуванням

Порушенням трудового законодавства вважається:

  • фактичний допуск працівника до роботи без укладення трудового договору;
  • оформлення працівника на неповний робочий час, якщо він фактично працює повний робочий день;
  • виплата заробітної плати без нарахування та сплати податків і єдиного соціального внеску («зарплата в конверті»).

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