Медичний канабіс легальний вже 2 роки, але доступ до нього так само обмежений: чому пацієнти досі не можуть легко отримати лікування

Українські пацієнти можуть отримувати препарати на основі канабісу, однак система досі має низку практичних проблем, які намагаються вирішити.

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В Україні досі існують бар’єри, які ускладнюють доступ пацієнтів до лікарських засобів на основі медичного канабісу. Законодавство, яке врегулювало використання медичного канабісу, ухвалили понад два роки тому, однак доступ пацієнтів до відповідних препаратів досі залишається обмеженим. Водночас попит на такі ліки з боку пацієнтів є, а лікарі готові їх призначати. Однак на практиці виникають проблеми з доступністю та наявністю препаратів.

Про це говорили під час круглого столу на тему:«Медичний канабіс в Україні: діалог влади та бізнесу заради доступу пацієнтів до лікування» за участю Міністерства охорони здоров’я, Державного експертного центру, Держлікслужби, Національної поліції, виробників, дистриб’юторів, аптечних мереж та пацієнтських організацій.

ПТСР поки не внесли до основного переліку показань

Під час круглого столу обговорили можливість призначення медичного канабісу пацієнтам із посттравматичним стресовим розладом. Учасники наголосили на тому, що ПТСР не забороняє призначення препаратів на основі медичного канабісу. Пацієнт може отримати таке призначення через восьмий пункт переліку — за висновком відповідної лікарської комісії та за наявності необхідного наукового обґрунтування. Якщо у пацієнта з ПТСР одночасно є хронічний біль це може бути окремою підставою для призначення препаратів за основним переліком.

Водночас МОЗ поки не вносить ПТСР до переліку окремим пунктом. Представники міністерства пояснили це відсутністю достатнього наукового консенсусу щодо ефективності медичного канабісу саме для лікування цього розладу. За словами представників МОЗ, у науковій літературі є суперечливі результати досліджень, а окремі міжнародні рекомендації не передбачають використання канабісу для лікування ПТСР. Водночас дослідження у цій сфері тривають.

У МОЗ заявили, що готові переглядати перелік показань у разі появи нових переконливих наукових даних або відповідних протоколів лікування.

В Україні дозволені три форми препаратів, виготовлених в аптеках

Наразі аптеки можуть виготовляти три форми лікарських засобів на основі медичного канабісу: краплі, капсули та пасту для ротової порожнини.

У МОЗ пояснили, що кожна з форм має своє призначення. Краплі дають можливість титрувати дозу, що особливо важливо, зокрема, під час лікування дітей, коли дозування може розраховуватися залежно від маси тіла. Капсули використовують у випадках, коли необхідну дозу вже підібрано та потрібна її стабільність. Паста може застосовуватися для пацієнтів, які не можуть ковтати, зокрема в паліативній, онкологічній та неврологічній допомозі.

Окремо обговорювали можливість використання інгаляційних форм. У МОЗ зазначили, що їхнє виробництво потребує промислового обладнання, оскільки якість інгаляції залежить від розміру частинок, однорідності дози та того, яка кількість речовини фактично потрапляє до організму.

Тому позиція міністерства полягає в тому, що інгаляційні форми мають проходити промислове виробництво та державну реєстрацію.

Однією з основних проблем для аптек та виробників учасники назвали технічні вимоги до контролю якості препаратів. Під час зустрічі повідомили, що зміни до наказу №706 уже розроблені та зареєстровані в Міністерстві юстиції. Вони ще мають бути опубліковані, після чого набудуть чинності. Зміни мають усунути частину технічних проблем, пов’язаних із визначенням стабільності лікарських засобів та використанням хроматографічного обладнання.

Також до уряду передали законопроєкт, який має дозволити ввезення фармакопейних стандартів для контролю якості. Після доопрацювання його планують зареєструвати у Верховній Раді.

Представники фармацевтичного сектору окремо порушили питання стабільності препаратів. Зокрема, учасники запитували, які саме документи можуть вважатися «науково підтвердженими даними», що дозволяють збільшити термін стабільності лікарського засобу.

У Держлікслужбі пояснили, що такими даними можуть бути результати досліджень виробника, відповідна наукова документація або публікації у фахових наукових виданнях.

Препарати поки не можуть включити до програми реімбурсації

Окреме питання стосувалося вартості лікування та можливості включення препаратів на основі медичного канабісу до програми реімбурсації. Під час обговорення зазначалося, що наразі це неможливо через особливості статусу таких препаратів. Екстемпоральні лікарські засоби виготовляють в аптеці під конкретного пацієнта та в індивідуальному дозуванні. Відповідно, їхня вартість може відрізнятися.

За словами представників МОЗ, такі препарати не вписуються у чинні механізми реімбурсації, Національний перелік основних лікарських засобів та тарифи програми медичних гарантій.

Водночас у міністерстві не виключають можливості пошуку відповідного механізму в майбутньому.

У МОЗ відповіли, що наразі пріоритетами реімбурсації є основні групи захворювань із найбільшим впливом на смертність та інвалідність населення. Після закриття ключових напрямів держава може розглядати інші лікарські засоби та підходи.

Учасники звернули увагу на проблему з CBD-продуктами

Під час зустрічі також порушили питання правового статусу продуктів на основі CBD, які можуть містити невелику кількість ТГК.

Представники громадських організацій заявили, що між нормами законодавства та підзаконними актами може існувати колізія щодо допустимого вмісту ТГК у продуктах переробки технічних конопель.

Зокрема, йшлося про CBD-продукти та біологічно активні добавки, які використовують, зокрема, для дітей з епілепсією. Учасники зазначили, що законодавство передбачає допустимий рівень ТГК, однак відповідні положення не повною мірою відображені в окремих підзаконних актах.

Представники Національної поліції зазначили, що CBD як речовина не є забороненою. Водночас правовий статус конкретного продукту залежить від його складу, призначення та того, чи є він лікарським засобом.

Під час дискусії прозвучала позиція, що якщо продукт містить ТГК та інші канабіноїди, але не є зареєстрованим лікарським засобом, його можуть розглядати як екстракт канабісу. Водночас учасники наголосили на передбаченому законодавством допустимому рівні ТГК. У підсумку представники МОЗ та інших органів погодилися додатково опрацювати це питання та перевірити відповідність підзаконних актів нормам закону.

Аптекам можуть дозволити передавати препарати між закладами однієї мережі

Ще одним бар’єром для доступу пацієнтів є обмеження щодо реалізації лікарських засобів між аптеками одного суб’єкта господарювання.

Під час круглого столу повідомили, що вже підготовлено проєкт постанови, який має врегулювати це питання. Якщо екстемпоральний препарат виготовляється в одній аптеці юридичної особи, яка відповідає встановленим вимогам, його можна буде відпускати через іншу аптеку тієї ж мережі. За словами учасників зустрічі, це може розширити доступ пацієнтів до препаратів, оскільки не кожна аптека має можливість самостійно виготовляти такі лікарські засоби

Окремо учасники звернули увагу на необхідність технічної підтримки електронної системи обліку, через яку контролюється обіг медичного канабісу.

У Держлікслужбі повідомили, що вже звернулися до розробника системи та шукають можливості для залучення міжнародної технічної допомоги. За словами представників служби, система наразі не є критичною перешкодою для обігу препаратів, однак потребує подальшого технічного доопрацювання та підтримки.

Під час зустрічі представники фармацевтичного сектору також запитали про порядок виготовлення препаратів за індивідуальним рецептом.

У Держлікслужбі пояснили, що лікар може виписати рецепт під конкретного пацієнта. Аптека відповідно до своїх технологічних процедур проводить необхідні розрахунки, виготовляє препарат та відпускає його пацієнту.

Нацполіція: залишки ТГК не означають автоматично стан сп’яніння

Окремий блок дискусії стосувався керування транспортними засобами після використання препаратів на основі медичного канабісу.

Представник Національної поліції пояснив, що поліція виявляє водія, доставляє його до закладу охорони здоров’я та складає адміністративний протокол на підставі висновку медичного огляду.

Саме лікар визначає, чи перебуває людина у стані наркотичного сп’яніння. Виявлення канабіноїдів у біологічних зразках саме по собі, за словами учасників зустрічі, не означає автоматичного встановлення стану сп’яніння. Остаточне рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності та позбавлення права керування транспортним засобом ухвалює суд.

Водночас учасники звернули увагу на те, що метаболіти ТГК можуть залишатися в організмі тривалий час після вживання, коли фактичного стану сп’яніння вже немає. У Національній поліції заявили, що готові спільно з МОЗ, МВС та науковими установами додатково опрацювати методологію досліджень і вдосконалити відповідні підходи.

Підбиваючи підсумки, представники МОЗ заявили, що медичний канабіс в Україні вже перейшов із політичної дискусії до практичного впровадження як лікарський засіб. Водночас міністерство планує збирати українські дані про результати лікування, щоб у майбутньому мати власну доказову базу для можливого розширення показань, форм випуску та програм застосування.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що законодавча система використання медичного канабісу в Україні почала діяти влітку 2024 року після ухвалення Верховною Радою відповідного закону наприкінці 2023 року. Його прийняттю передувало загальнонаціональне опитування 2020 року, під час якого 70% учасників підтримали легалізацію медичного канабісу.

Наразі в Україні вже працюють перші ліцензовані виробники, запроваджено електронні рецепти, а окремі пацієнти отримали лікування препаратами на основі медичного канабісу. Їхній обіг контролюється через електронну систему простежуваності — від призначення лікарем до отримання препарату в аптеці.

У травні 2026 року МОЗ внесло зміни до Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках. Наказ №706 визначає порядок виготовлення препаратів із рослинної субстанції канабісу, вимоги до осіб, які мають право це робити, контроль якості таких лікарських засобів та умови їх відпуску пацієнтам.

Водночас практичне впровадження системи досі супроводжується низкою питань — від переліку показань і доступних лікарських форм до вартості лікування, роботи аптек, ліцензування та подальшого регулювання обігу препаратів.

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