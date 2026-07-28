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Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом: стала відома головна тема переговорів

08:35, 28 липня 2026 73
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Переговори президентів України та США відбудуться 28 липня о 16:30 за київським часом у Білому домі.
Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом: стала відома головна тема переговорів
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Президент США Дональд Трамп 28 липня проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Переговори відбудуться в Овальному кабінеті та пройдуть у закритому для преси форматі.

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Як повідомили у Білому домі, ключовою темою переговорів стане мирний процес та можливі шляхи завершення війни між РФ та Україною.

«Настав час покласти край війні», — заявив представник Білого дому, коментуючи порядок денний переговорів.

Згідно з графіком президента США, зустріч Трампа та Зеленського запланована на 16:30 за київським часом.

Володимир Зеленський повідомив, що вже прибув до Сполучених Штатів. За його словами, у програмі візиту — зустріч із президентом Дональдом Трампом, його командою та іншими американськими партнерами.

«Пріоритет номер один — це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче», — написав Зеленський.

Президент також зазначив, що від імені України вшанує пам’ять сенатора Ліндсі Грема та візьме участь у церемонії у Вашингтоні, присвяченій його внеску у зміцнення безпеки та свободи в Євроатлантиці й інших регіонах світу. Наприкінці допису Зеленський подякував усім, хто допомагає захисту життя.

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Дональд Трамп Володимир Зеленський

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