Навіть без здутої кришки: які домашні консерви можуть бути смертельно небезпечними

Ботулізм може ховатися навіть у «нормальній» консервації: що потрібно знати кожному.

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Літо й початок осені — традиційний сезон домашнього консервування овочів, фруктів, грибів, риби та м’яса. У цей період багато українців роблять запаси на зиму, однак разом із цим зростає і ризик ботулізму — одного з найнебезпечніших харчових отруєнь. Фахівці наголошують, що уникнути небезпечного захворювання допоможуть дотримання правил консервування, правильне зберігання продуктів і відмова від вживання продукції сумнівної якості.

Що таке ботулізм і чому він виникає

Ботулізм — це тяжке харчове отруєння, яке виникає через потрапляння до організму ботулотоксину. Його виробляє бактерія Clostridium botulinum за відсутності кисню. Саме тому найчастіше джерелом зараження стають герметично закриті домашні консерви, якщо під час їх приготування були порушені правила консервування.

Найчастіше ботулізм пов’язують із вживанням домашніх м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервів, а також домашньої в’яленої, копченої чи солоної риби та м’яса.

Як безпечно консервувати продукти вдома

Щоб домашні заготовки були безпечними, фахівці Держпродспоживслужби:

використовувати лише свіжі та якісні продукти;

ретельно мити овочі, фрукти, зелень і гриби, повністю видаляючи залишки ґрунту;

використовувати чисті та простерилізовані банки й кришки;

дотримуватися перевірених рецептів і рекомендованої технології приготування;

не використовувати пошкоджені банки або кришки, які не забезпечують герметичності;

зберігати домашню консервацію в прохолодному темному місці.

Особливо уважними слід бути під час консервування м’яса, риби та грибів. Саме домашні консерви з цих продуктів найчастіше пов’язують із випадками ботулізму, адже в домашніх умовах не завжди можна забезпечити достатню стерилізацію.

Які консерви можуть бути небезпечними

Не слід вживати домашню консервацію, якщо:

кришка банки здута;

банка пошкоджена або протікає;

продукт має незвичний запах, змінив колір або вкрився пліснявою;

є будь-які сумніви щодо якості продукту чи умов його приготування.

Водночас важливо пам’ятати, що ботулотоксин не змінює смак, запах чи зовнішній вигляд продукту. Тому навіть консервація без видимих ознак псування може становити небезпеку. Якщо виникли хоча б найменші сумніви щодо безпечності продукту, його краще не вживати.

Чому не варто купувати домашню консервацію зі стихійної торгівлі

Фахівці також не рекомендують купувати домашні консерви, а також домашню копчену, солону чи в’ялену рибу та м’ясо у випадкових продавців або в місцях стихійної торгівлі.

Такі продукти не проходять державний контроль, тому їхня безпечність не може бути гарантована.

Які симптоми ботулізму

Перші симптоми ботулізму можуть з’явитися як через кілька годин, так і через кілька діб після вживання небезпечного продукту.

До основних ознак захворювання належать:

порушення зору (затуманення або двоїння в очах);

сухість у роті;

утруднене ковтання;

порушення мовлення;

загальна м’язова слабкість;

нудота, блювання або біль у животі;

утруднене дихання.

У разі появи таких симптомів після вживання домашніх консервів або домашньої рибної чи м’ясної продукції необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. Самолікування в такому випадку може бути небезпечним.

Як знизити ризик ботулізму

Ризик ботулізму можна значно зменшити, якщо дотримуватися правил домашнього консервування, використовувати якісну сировину та не вживати продукцію сумнівного походження чи якості.

Дотримання цих простих рекомендацій допоможе захистити себе та своїх близьких від одного з найнебезпечніших харчових отруєнь.

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