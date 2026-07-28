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Не всі ФОПи мають сплачувати ЄСВ: кого з підприємців звільнили від внеску

08:17, 28 липня 2026 108
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ЄСВ сплачують до системи державного страхування України.
Не всі ФОПи мають сплачувати ЄСВ: кого з підприємців звільнили від внеску
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В Україні єдиний соціальний внесок (ЄСВ) є обов’язковим платежем для більшості працівників і підприємців. Саме сплата внеску формує страховий стаж, який у майбутньому впливає на право людини на пенсію.

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Як пояснюють у Державній податковій службі, законодавство передбачає винятки. Деякі категорії фізичних осіб-підприємців можуть не сплачувати ЄСВ за себе. 

Від сплати єдиного соціального внеску звільняються ФОПи, які:

  • зареєстровані на тимчасово окупованих територіях;
  • є одночасно найманими працівниками та за них ЄСВ сплачує роботодавець;
  • отримують пенсію;
  • мають інвалідність і отримують пенсію або соціальну допомогу;
  • проходять військову службу за мобілізацією — на весь період служби;
  • працюють на загальній системі оподаткування та не отримують доходу.

Крім того, не сплачувати ЄСВ можуть ФОПи незалежно від системи оподаткування, якщо вони отримують допомогу з догляду за дитиною до досягнення нею одного року.

Єдиний соціальний внесок зараховується до системи державного страхування України. За рахунок цих коштів фінансуються пенсійні виплати, соціальні програми та інші види державної допомоги.

Раніше ми писали, що в Україні зростає кількість фізичних осіб — підприємців. Як повідомляють у Міністерстві юстиції, у І кварталі цього року українці відкрили 74 439 ФОПів, що на 34% більше, ніж минулоріч. Для порівняння, за І квартал 2023 було зареєстровано 55 525 ФОПів, а за такий самий період 2022 року – 48 959.

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