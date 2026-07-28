Як отримати індивідуальну податкову консультацію: у ДПС пояснили порядок
Платники податків мають право безоплатно отримати індивідуальну податкову консультацію, яка допомагає правильно застосовувати норми податкового законодавства з урахуванням конкретної ситуації. У Державній податковій службі нагадали, як подати відповідне звернення та які вимоги до його оформлення.
Зазначається, що звернутися за індивідуальною податковою консультацією можна у паперовій формі поштою, в електронному вигляді через Електронний кабінет або надіслати звернення на електронну поштову адресу.
Податкова надає письмову або електронну консультацію протягом 25 календарних днів із дня отримання звернення. Послуга є безоплатною.
Водночас, якщо питання потребує додаткового вивчення, строк розгляду може бути продовжений ще на 15 календарних днів. Про таке продовження заявника повідомлять завчасно.
Щоб отримати відповідь, звернення повинно містити:
- прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;
- податкову адресу, номер телефону та адресу електронної пошти (за наявності);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані (для фізичних осіб) чи код ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
- детальний опис фактичних обставин і суть питання;
- підпис заявника (власноручний для паперового звернення або КЕП/ЕЦП для електронного);
- дату подання звернення.
У ДПС наголосили, що належно оформлений запит дає змогу отримати офіційну індивідуальну податкову консультацію саме щодо конкретної ситуації платника податків.
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