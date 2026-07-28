Як отримати індивідуальну податкову консультацію: у ДПС пояснили порядок

Платники податків можуть безоплатно отримати індивідуальну податкову консультацію, яка допомагає правильно застосовувати норми податкового законодавства у конкретній ситуації.

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Платники податків мають право безоплатно отримати індивідуальну податкову консультацію, яка допомагає правильно застосовувати норми податкового законодавства з урахуванням конкретної ситуації. У Державній податковій службі нагадали, як подати відповідне звернення та які вимоги до його оформлення.

Зазначається, що звернутися за індивідуальною податковою консультацією можна у паперовій формі поштою, в електронному вигляді через Електронний кабінет або надіслати звернення на електронну поштову адресу.

Податкова надає письмову або електронну консультацію протягом 25 календарних днів із дня отримання звернення. Послуга є безоплатною.

Водночас, якщо питання потребує додаткового вивчення, строк розгляду може бути продовжений ще на 15 календарних днів. Про таке продовження заявника повідомлять завчасно.

Щоб отримати відповідь, звернення повинно містити:

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;

податкову адресу, номер телефону та адресу електронної пошти (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані (для фізичних осіб) чи код ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

детальний опис фактичних обставин і суть питання;

підпис заявника (власноручний для паперового звернення або КЕП/ЕЦП для електронного);

дату подання звернення.

У ДПС наголосили, що належно оформлений запит дає змогу отримати офіційну індивідуальну податкову консультацію саме щодо конкретної ситуації платника податків.

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