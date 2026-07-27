«Майорка переповнена»: тисячі людей вийшли на протести проти масового туризму

Жителі острова вимагають обмежити потік туристів, заявляючи про житлову кризу, погіршення екології та зниження якості життя.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці іспанського острова Пальма відбулася масштабна акція протесту проти наслідків масового туризму. Учасники заявляють, що надмірна кількість відпочивальників спричиняє житлову кризу, погіршує екологічну ситуацію та знижує якість життя місцевих мешканців. Про це повідомляє dpa.

Тисячі людей вийшли на вулиці Пальми

Спочатку демонстранти зібралися у центрі Пальми — столиці острова, після чого пройшли ходою центральними вулицями до кафедрального собору. Там пізніше ввечері організатори планували зачитати маніфест.

За оцінкою місцевої поліції, в акції взяли участь близько 25 тисяч людей.

Протести проходять уже третій рік поспіль

До протестів закликала ініціатива Menys Turisme, Més Vida («Менше туризму, більше життя»), яка цього року проводила акцію під гаслом «Майорка на межі».

Організатори вже третій рік поспіль проводять такі демонстрації на острові, який залишається одним із найпопулярніших туристичних напрямків для гостей із Німеччини та Великої Британії.

Багато учасників тримали саморобні плакати з написами «Майорка переповнена» та «Більше немає місця».

Речник організаторів заявив журналістам, що, зважаючи на наближення регіональних виборів на Балеарських островах, які мають відбутися через рік, вони прагнуть донести свою позицію до влади.

Чому протестують місцеві жителі

Час проведення акції організатори обрали навмисно — вона відбулася в розпал туристичного сезону. Кінець липня та початок серпня традиційно є періодом найбільшого напливу відпочивальників на Балеарські острови.

Основною вимогою протестувальників є обмеження кількості туристів. На їхню думку, саме зростання туристичного потоку та розвиток оренди житла для відпочинку стали однією з головних причин гострої нестачі доступного житла.

Організатори зазначають, що через це багато мешканців із середнім рівнем доходів уже насилу можуть дозволити собі оренду або придбання житла на острові.

Які ще проблеми пов’язують із масовим туризмом

До протестів також долучилися громадські об’єднання, екологічні організації та інші активісти. Вони вважають, що масовий туризм спричиняє не лише житлову кризу, а й посилює забруднення довкілля, затори на дорогах, шумове навантаження та негативно впливає на природне середовище острова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.