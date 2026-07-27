«Майорка переполнена»: тысячи людей вышли на протесты против массового туризма

Жители острова требуют ограничить поток туристов, заявляя о жилищном кризисе, ухудшении экологии и снижении качества жизни.

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В столице испанского острова Пальме состоялась масштабная акция протеста против последствий массового туризма. Участники заявляют, что чрезмерное количество отдыхающих вызывает жилищный кризис, ухудшает экологическую ситуацию и снижает качество жизни местных жителей. Об этом сообщает dpa.

Тысячи людей вышли на улицы Пальмы

Сначала демонстранты собрались в центре Пальмы — столицы острова, после чего прошли шествием по центральным улицам к кафедральному собору. Там позже вечером организаторы планировали зачитать манифест.

По оценкам местной полиции, в акции приняли участие около 25 тысяч человек.

Протесты проходят уже третий год подряд

К протестам призвала инициатива Menys Turisme, Més Vida («Меньше туризма, больше жизни»), которая в этом году проводила акцию под лозунгом «Майорка на грани».

Организаторы уже третий год подряд проводят такие демонстрации на острове, который остается одним из самых популярных туристических направлений для гостей из Германии и Великобритании.

Многие участники держали самодельные плакаты с надписями «Майорка переполнена» и «Больше нет места».

Представитель организаторов заявил журналистам, что, учитывая приближение региональных выборов на Балеарских островах, которые должны состояться через год, они стремятся донести свою позицию до властей.

Почему протестуют местные жители

Время проведения акции организаторы выбрали намеренно — она состоялась в разгар туристического сезона. Конец июля и начало августа традиционно являются периодом наибольшего наплыва отдыхающих на Балеарские острова.

Основным требованием протестующих является ограничение количества туристов. По их мнению, именно рост туристического потока и развитие аренды жилья для отдыха стали одной из главных причин острой нехватки доступного жилья.

Организаторы отмечают, что из-за этого многие жители со средним уровнем доходов уже с трудом могут позволить себе аренду или покупку жилья на острове.

Какие еще проблемы связывают с массовым туризмом

К протестам также присоединились общественные объединения, экологические организации и другие активисты. Они считают, что массовый туризм вызывает не только жилищный кризис, но и усугубляет загрязнение окружающей среды, пробки на дорогах, шумовую нагрузку и негативно влияет на природную среду острова.

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