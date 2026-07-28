Пилот-любитель после авиакатастрофы требует до 2 млн фунтов компенсации: в суде спорят из-за возможной неисправности самолета

Пилот заявляет, что самолет стал неуправляемым из-за технического дефекта, тогда как авиационная ассоциация называет эти утверждения безосновательными.

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Строитель и пилот-любитель Тревор Дэвис, получивший тяжкие травмы после аварии трюкового биплана в Великобритании, подал иск на сумму до 2 млн фунтов стерлингов. Он утверждает, что катастрофу вызвала техническая неисправность, которую не обнаружили во время проверки самолета. В свою очередь, Ассоциация лёгких летательных аппаратов опровергает эти обвинения и возлагает часть ответственности на самого пилота.

Иск после авиакатастрофы

По данным The Independent, Тревор Дэвис обратился в суд с требованием компенсации в размере до 2 млн фунтов стерлингов после авиакатастрофы, произошедшей в марте 2022 года на аэродроме Попем в графстве Хэмпшир.

64-летний мужчина, ранее выполнявший демонстрационные полёты высшего пилотажа в Великобритании, утверждает, что из-за механической неисправности лишился возможности управлять самолётом примерно через 15 минут после взлёта. В результате аварии он получил перелом черепа и многочисленные другие травмы.

Ответчиком по делу выступает Ассоциация лёгких летательных аппаратов (LAA), которая, по мнению истца, не должна была признавать самолёт пригодным к полётам.

В чём суть претензий

По словам Тревора Дэвиса, причиной аварии стала ослабленная или отсутствующая гайка в узле, связанном с ручкой высоты. Именно этот элемент отвечает за подъем и опускание носовой части самолета.

В иске отмечается, что после завершения сборки самолета этот узел мог быть закреплен ненадлежащим образом. Пилот утверждает, что во время полёта руль высоты перестал реагировать на движения джойстика из-за отсоединения соответствующего механизма.

Перед полётом биплан осмотрел инспектор LAA и признал его пригодным к эксплуатации.

Самолёт прошёл масштабную перестройку

В материалах Высокого суда Лондона указано, что Pitts Special — легендарный биплан для высшего пилотажа, созданный в США в 1960-х годах на основе конструкции, разработанной ещё в 1940-х. Он известен высокой маневренностью, хотя считается сложным для посадки.

Самолет 1966 года выпуска Дэвис приобрел в 2011 году. В 2018 году он поручил инженеру провести масштабную трехлетнюю перестройку и модернизацию машины. Работы включали демонтаж крыльев, отсоединение всех систем управления полетом и капитальный ремонт фюзеляжа.

Истец ссылается на экспертные заключения, которые, по его словам, свидетельствуют о том, что именно ослабленная или отсутствующая гайка привела к разрыву соединения между ручкой высоты и органами управления.

Позиция Ассоциации легких летательных аппаратов

Представители LAA полностью отвергают обвинения.

Юристы организации заявляют, что в ходе проверки самолета не было выявлено никаких очевидных недостатков, а инженеры обязательно заметили бы отсутствие гайки или шплинта, если бы они действительно отсутствовали.

По мнению ответчика, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что все необходимые элементы находились на своих местах во время инспекции.

Кроме того, LAA считает, что сам пилот частично ответственен за катастрофу.

Аргументы сторон по поводу аварии

По версии защиты, во время потери управления Дэвис мог предотвратить пикирование, увеличив тягу двигателя, чтобы компенсировать опускание носа самолета.

Также юристы утверждают, что пилот мог выбрать для аварийной посадки менее сложный аэродром поблизости, в частности Тракстон.

Сам Дэвис заявляет, что до последнего пытался восстановить контроль над самолетом, используя руль направления и элероны, однако все попытки оказались безрезультатными. В итоге биплан врезался носовой частью в взлетно-посадочную полосу и перевернулся.

Последствия катастрофы

Во время удара пилот сильно ударился головой о край кабины, в результате чего получил черепно-мозговую травму, перелом черепа, выбитые зубы, а также травмы шеи, руки и плеча.

Главный врач Дэвиса Патрик Винсент сообщил, что пациент до сих пор страдает от постоянной головной боли, когнитивных и поведенческих нарушений, вызванных травмой головы.

По словам врачей, после аварии мужчина больше не смог работать индивидуальным строителем.

Рассмотрение дела будет продолжено

Недавно дело поступило в Высокий суд Лондона, где состоялось предварительное слушание. В ходе него стороны обсудили вопросы, связанные с доказательствами и бюджетом судебных издержек.

Если участники процесса не достигнут мирового соглашения, дело будет рассматриваться судом в дальнейшем.

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