Военные смогут покупать лекарства дешевле: как получить скидку в Армию+

Украинские бойцы будут иметь до 5 промокодов ежемесячно.

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К программе «Плюсы» в мобильном приложении Армия+ присоединилась «Укрпошта.Аптека». Теперь защитники и защитницы Украины могут получать скидки на лекарственные средства и другие товары.

Как сообщили в Киевском ТЦК и СП, в рамках нового предложения военнослужащим доступны скидки от 25% до 50%. Каждый пользователь Армия+ может получить до пяти промокодов в месяц. При необходимости код можно передать членам семьи.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:

открыть приложение Армия+ и в разделе предложений «Плюсы» сгенерировать промокод от «Укрпошта.Аптека»;

выбрать необходимые товары в разделе «Гордимся + благодарим» на сайте «Укрпошта.Аптека»;

ввести промокод при оформлении заказа — скидка будет применена автоматически;

выбрать отделение «Укрпочты» для получения и оплатить заказ онлайн.

Отмечается, что ограничений по сумме заказа или количеству товаров нет. Также оплатить онлайн-покупки можно картой «Национальный кешбэк», если все товары в корзине имеют соответствующую отметку.

Доставка заказов осуществляется бесплатно более чем в 26 тысяч населённых пунктов Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинские военнослужащие и члены их семей в 2026 году смогут воспользоваться рядом образовательных льгот. Они касаются обучения военных, поступления детей в учебные заведения и государственной поддержки во время получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.