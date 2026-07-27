Кандидатам на «Контракт 18-24» упростили прохождение ВЛК — пошаговая инструкция
Кандидаты, которые планируют заключить контракт на военную службу по программе «Контракт 18-24», имеют право на внеочередное прохождение военно-врачебной комиссии. Медосмотр можно пройти в ВЛК при районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или в медицинских учреждениях, работающих по программе государственных гарантий.
Как сообщили в Харьковском ТЦК и СП, кандидат самостоятельно может выбрать место и дату прохождения медицинского осмотра. Справки в государственных и коммунальных медицинских учреждениях для таких лиц выдаются бесплатно.
Первым этапом является получение направления на ВЛК. Его можно оформить двумя способами — в электронной или бумажной форме.
Электронное направление формируется через государственный реестр «Оберег». Для этого кандидат должен лично подать соответствующий запрос в приложении «Резерв+». Во время оформления заявки можно выбрать место прохождения медосмотра — по месту расположения воинской части, центра рекрутинга или по месту пребывания на воинском учете.
Если кандидат соответствует возрастным требованиям программы, система автоматически формирует электронное направление и отправляет его в приложение «Резерв+». В документе указываются название и адрес ВЛК, дата медосмотра, а также QR-код с необходимой информацией.
Такое направление можно предъявить комиссии непосредственно через приложение или, при желании, распечатать.
Если кандидат не пользуется «Резерв+» или не имеет возможности подать электронный запрос, ему могут выдать бумажное направление. Его оформляет командир воинской части или начальник центра рекрутинга ВСУ после завершения собеседования.
В бумажном документе указывают ближайшую ВЛК, которая будет проводить медосмотр кандидатов от соответствующего подразделения, а также дату его прохождения.
Контроль за организацией медицинских осмотров осуществляют командиры воинских частей или руководители центров рекрутинга — для кандидатов, которым они выдали бумажные направления, а также для тех, кто выбрал в «Резерв+» ВЛК по месту расположения воинской части.
Если же кандидат выбрал медкомиссию по месту пребывания на воинском учете, контроль возлагается на руководителя соответствующего ТЦК и СП.
Во время прохождения ВЛК ответственные должностные лица должны обеспечить кандидатам первоочередной доступ к медицинскому осмотру. Для этого они будут взаимодействовать с руководством медицинских учреждений и контролировать наличие резервных мест в очереди.
Кроме стандартного осмотра ВЛК, кандидаты должны пройти психиатрическое обследование, в частности проверку на употребление психоактивных веществ. Справки о прохождении такого обследования должны выдаваться бесплатно в определенных медицинских учреждениях.
При необходимости места прохождения психиатрического обследования могут определять подразделения здравоохранения местных государственных администраций. Кандидатов с их согласия будут направлять в соответствующие учреждения в кратчайшие сроки.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Закарпатский окружной административный суд признал противоправным отказ пограничного отряда в выплате единовременного денежного вознаграждения в размере 1 млн грн военнослужащему Госпогранслужбы Украины в рамках программы, известной как «Контракт 18–24».
Несмотря на то, что военнослужащий начал срочную службу еще до введения военного положения, суд пришел к выводу: решающим является заключение контракта во время военного положения, участие в боевых действиях и получение ранения, а не дата первоначального призыва. Поэтому суд обязал воинскую часть осуществить выплату.
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