Бесплатные продукты для военных госпиталей: когда налоговая накладная не требуется

Если благотворительная помощь передается определенным законом учреждениям здравоохранения для нужд обороны, налоговая накладная не составляется.

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Украинские предприятия все чаще поддерживают больницы, помогающие военным, передавая продукты питания и другие товары бесплатно. Однако такая благотворительность порождает практические вопросы: возникает ли НДС, нужно ли регистрировать налоговую накладную и как отразить операцию в декларации по налогу на прибыль.

ГНС в новой индивидуальной налоговой консультации подробно разъяснила, как применяются налоговые правила к таким операциям.

Когда безвозмездная передача не является поставкой

Основанием для обращения стал вопрос общества, которое ежемесячно передает коммунальному некоммерческому предприятию хлебобулочные изделия в качестве спонсорской помощи. В дальнейшем эти продукты используются для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Компания попросила ГНС ​​разъяснить сразу несколько аспектов: считается ли такая передача поставкой товаров, нужно ли начислять НДС, когда возникают налоговые обязательства, необходимо ли составлять налоговую накладную, а также как правильно отразить операцию в декларации по налогу на прибыль.

Правовые основы обложения НДС установлены разделом V и подразделом 2 раздела XX НКУ. Следует различать, что снабжение товаров – любая передача права на распоряжение товарами как собственник, в том числе продажа, обмен или дарение такого товара, а также снабжение товаров по решению суда (подпункт 14.1.191 пункта 14.1 статьи 14 раздела I НКУ).

Продажа (реализация) товаров – любые операции, осуществляемые согласно договорам купли-продажи, мены, поставки и другим хозяйственным, гражданско-правовым договорам, которые предусматривают передачу прав собственности на такие товары за плату или компенсацию независимо от сроков ее предоставления, а также операции по безвозмездному предоставлению товаров (подпункт 14.1.202).

Налоговый кодекс определяет, что в целом безвозмездная передача товаров приравнивается к сделке по поставке. Однако на период военного положения законодательство предусматривает отдельное исключение. Речь идет о пункте 32-1 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса, согласно которому не считаются поставкой операции по безвозмездной передаче товаров отдельным государственным органам, военным формированиям, а также учреждениям здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности. Именно эта норма позволяет бизнесу передавать необходимые товары без возникновения налоговых последствий по НДС.

НДС не возникает, если исполнены установленные условия. В ГНС обратили внимание, что решающее значение имеет не только факт безвозмездной передачи, но и статус получателя. Если товары передаются без компенсации заведения здравоохранения государственной или коммунальной собственности или другому субъекту, прямо определенному пунктом 32-1 подраздела 2 раздела ХХ НКУ, такая операция не признается поставкой товаров для целей налогообложения НДС.

В таком случае предприятие не должно определять налоговые обязательства по НДС. В то же время ГНС подчеркнула, что исключение не применяется только тогда, когда соответствующая операция облагается налогом по нулевой ставке налога.

Налоговую накладную составлятьне нужно

Поскольку такая передача не считается снабжением, обязанность по оформлению налоговой накладной также не возникает. Если предприятие передает продукцию в пользу учреждений здравоохранения государственной или коммунальной собственности без какой-либо компенсации, налоговая накладная по такой операции не составляется.

Фактически это означает, что у продавца не возникает никаких НДС-обязательств, связанных с такой передачей.

Что с налогом на прибыль

Общее правило Налогового кодекса предусматривает увеличение финансового результата в случае безвозмездной передачи товаров неприбыльным организациям. Однако во время военного положения действует специальная норма – подпункт 69.6 подраздела 10 раздела ХХ НКУ. Она позволяет не применять соответствующую корректировку, если товары безвозмездно передаются субъектам, определенным законом, в частности, учреждениям здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности для обеспечения обороны государства.

Таким образом, при соблюдении требований этой нормы предприятию не нужно увеличивать финансовый результат до налогообложения.

Как отобразить передачу в отчетности

Несмотря на отсутствие налоговых обязательств по НДС, сама операция должна быть отражена в налоговой отчетности по налогу на прибыль. ГНС пояснила, что информацию о безвозмездно переданных товарах необходимо указывать в приложении БД к декларации по налогу на прибыль.

В частности, для операций, подпадающих под действие подпункта 69.6 НКУ, используется таблица 6 этого приложения. В ней указіва ются: наименование получателя пособия, код ЕГРПОУ, признак неприбыльности, стоимость безвозмездно переданных товаров.

При этом стоимость определяется в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

Практическое значение разъяснения

Индивидуальная консультация касается конкретного налогоплательщика, однако она демонстрирует подход ГНС к подобным операциям. Для предприятий, поддерживающих больницы, военные госпитали или другие определенные законом учреждения продуктами питания, медикаментами или другими товарами, такая позиция важна.

Таким образом, при соблюдении определенных законом условий такая помощь не создает дополнительной НДС-нагрузки и не приводит к налоговым корректировкам по налогу на прибыль, хотя остается обязанность правильно задокументировать и задекларировать соответствующие операции.

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