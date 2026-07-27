Кому достанется квартира, дом и бизнес после развода: обзор пяти новых позиций Верховного Суда

От источника средств на покупку квартиры до раздела бизнеса – подборка правовых позиций Верховного Суда, определяющих современную практику раздела имущества супругов.

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Раздел имущества после расторжения брака остается одной из самых распространенных категорий семейных споров. Верховный Суд в своей практике неоднократно разъяснял, когда имущество считается личной собственностью одного из супругов, при каких условиях его можно признать общим, а также когда суд может отступить от принципа равенства долей.

«Судебно-юридическая газета» разобрала пять показательных правовых позиций Верховного Суда, которые помогают понять, как сегодня решаются самые сложные споры по разделу имущества.

1. Самого факта продажи личной квартиры недостаточно

Верховный Суд обратил внимание: не каждая ссылка на продажу личного имущества автоматически доказывает, что новое имущество тоже личной собственностью.

По делу №209/3761/20 супруга заявляла, что приобрела четырехкомнатную квартиру за деньги, полученные от продажи ее собственной однокомнатной квартиры. Однако суд отказал в признании квартиры ее личной собственностью. Причина проста – женщина не смогла подтвердить непосредственную связь между полученными денежными средствами и покупкой нового жилья.

Суд подчеркнул, что необходимо доказать не только факт продажи личной недвижимости, но и то, что именно эти средства были использованы для приобретения конкретного объекта, а не потрачены на семейные нужды или другие цели. В качестве подтверждения могут употребляться банковские выписки, документы о движении средств либо другие доказательства денежной операции.

По этому делу истец не предоставила доказательств того, что деньги от продажи однокомнатной квартиры не были использованы на текущие нужды семьи (к тому времени у супругов уже было двое детей). Также она не подтвердила документально доходы от сдачи квартиры в аренду, якобы накапливаемые для покупки нового жилья.

2. Достроенный во время брака дом не всегда становится общей собственностью

Еще один распространенный спор возникает по поводу недвижимости, которую один из супругов получил в подарок к браку. Верховный Суд рассмотрел дело 1303/1459/12, где супруга еще до регистрации брака получила в подарок земельный участок и незавершенное здание готовностью 64%. После свадьбы дом был достроен, введен в эксплуатацию и оформили право собственности.

Мужчина настаивал, что недвижимость стала общей собственностью, а во время их совместной жизни дом был завершен, газифицирован и обустроен интерьер исключительно благодаря его значительным средствам и труду. Согласно заключению судебной экспертизы, стоимость объекта за период брака выросла на 94% от первоначальной стоимости коробки. Истец просил признать за ним право на 1/2 долю дома, земельного участка и общего автомобиля.

Однако Верховный Суд отметил: завершение строительства само по себе не изменяет правовой режим имущества. Признание такого имущества общей совместной собственностью возможно только при существенном увеличении его стоимости вследствие общих трудовых или денежных затрат супругов, что определяется путем сравнения стоимости имущества до и после улучшений без учета инфляции или общего удорожания. Если существенность такого увеличения не доказана, другой супруг имеет право только на компенсацию понесенных расходов.

Текущий ремонт, газификация, установка котла или внутренняя отделка не всегда свидетельствуют о столь существенных изменениях, чтобы личная собственность превратилась в общую.

Если один из супругов действительно вложил значительные средства или труд, он может претендовать не на долю в доме, а на компенсацию понесенных расходов.

3. Торговые павильоны ФЛП также могут быть общим имуществом

Верховный Суд также разъяснил, что предпринимательская деятельность одного из супругов не означает автоматически, что все имущество ФЛП является его личной собственностью. По делу № 629/3710/20 мужчина обратился в суд с иском о разделе совместного имущества супругов, в который входили автомобиль Toyota Corolla, квартира, жилой дом и 9 временных торговых сооружений (павильонов). Жена утверждала, что они были приобретены за деньги от ее предпринимательской деятельности и подарены отцом деньги. Истец требовал раздела павильонов или выплаты компенсации за них с учетом их рыночной стоимости.

Впрочем, суд пришел к выводу, что женщина не доказала использование исключительно личных средств. Поэтому павильоны были признаны совместной совместной собственностью супругов.

В то же время, Верховный Суд согласился, что реальное разделение такого имущества может фактически разрушить действующий бизнес. Именно поэтому торговые сооружения оставили жене, которая использовала ее в предпринимательской деятельности, а мужчине присудили денежную компенсацию половины их рыночной стоимости.

Отдельно Верховный Суд подчеркнул еще один немаловажный момент: компенсация определяется по актуальной рыночной стоимости имущества на момент рассмотрения дела, а не по оценке, сделанной несколько лет назад.

4. Кто должен доказывать, что имущество, приобретенное в браке, не является общей собственностью

Верховный Суд напомнил: все имущество, приобретенное во время брака, по общему правилу считается общей совместной собственностью супругов. Если один из супругов утверждает, что конкретная вещь была приобретена исключительно за его личные средства, именно он должен это доказать.

По делу № 641/2211/23 мужчина требовал поделить квартиру, оформленную на жену, поскольку считал, что ее приобрели за общие семейные средства, взятые у родственников. Жена настаивала, что квартира является ее личной собственностью, потому что покупалась за собственные сбережения и финансовую помощь родителей.

Однако суды установили, что документальные подтверждения происхождения личных средств супруга не предоставила. Ссылка только на объяснение сторон и свидетельские показания оказалась недостаточной для опровержения презумпции общей собственности.

Верховный Суд поддержал решение судов предыдущих инстанций и подчеркнул: сам факт оформления квартиры на одного из супругов не определяет ее правовой статус. Если отсутствуют надлежащие доказательства того, что имущество приобретено исключительно за личные средства супругов, оно считается общей совместной собственностью и подлежит разделу в равных долях. Бремя доказывания по делам этой категории возложена на того из супругов, кто возражает против признания имущества объектом совместной совместной собственности супругов.

Таким образом, Верховный Суд еще раз подтвердил: презумпция общности имущества остается в силе до тех пор, пока отрицающая ее сторона не предоставит убедительных письменных доказательств в подтверждение своих доводов.

5. Если общие средства внесли в уставный капитал ООО: на что может претендовать второй супруг

Верховный Суд обратил внимание еще на один распространенный спор во время раздела имущества супругов – что происходит, если один из супругов вложил общие семейные средства в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью.

По делу №369/5830/22 мужчина просил поделить автомобиль, который жена продала без его согласия. В ответ жена подала встречный иск, требуя, в частности, компенсацию за долю в ООО, учредителем которого был мужчина. Уставный капитал общества составил 500 тыс. грн. и был сформирован во время брака за счет общих средств семьи.

Суды первой и апелляционной инстанций согласились, что супруга имеет право на компенсацию в размере 250 тыс. грн, однако Верховный Суд уточнил важный правовой подход. Суд объяснил, что после внесения средств в уставный капитал они перестают принадлежать супругам и становятся собственностью самого общества. Поэтому второй супруг не может требовать возврата половины внесенных средств как таковых. Вместо этого он вправе потребовать компенсацию стоимости доли участника общества, принадлежащей другому из супругов.

Верховный Суд также отметил, что оценивать нужно именно рыночную стоимость доли на момент обращения в суд. В то же время, если ни одна из сторон не докажет, что эта стоимость изменилась, действует презумпция: доля считается равной размеру первоначального взноса.

Поскольку мужчина не представил доказательств, что доля в обществе подорожала или подешевела по сравнению с начальными 500 тыс. грн, Верховный Суд оставил без изменений сумму компенсации – 250 тыс. грн, хотя и отметил, что суды предыдущих инстанций неправильно обосновали самую правовую природу этого требования.

Правовой вывод: имущество или денежные средства, внесенные одним из супругов в уставный фонд ООО, становятся собственностью самого общества, а другой из супругов вправе потребовать выплаты половины стоимости доли участника в уставном капитале, а не половины внесенных средств. При отсутствии доказательств изменения стоимости доли суд применяет презумпцию, ее стоимость соответствует размеру взноса.

Анализ практики Верховного Суда свидетельствует, что решающее значение в спорах о разделе имущества имеют не допущение сторон, а надлежащие доказательства. В частности, сторонам следует быть готовыми подтверждать: источник происхождения средств, за которые приобретено имущество, реальное движение этих средств и их использование именно для покупки конкретного объекта, размер личных или общих вложений в достройку или реконструкцию недвижимости, факты уклонения родителя от содержания детей, актуальную рыночную стоимость имущества на момент рассмотрения спора.

Поэтому результат подобных споров в значительной степени зависит от качества доказательной базы, а не только от позиции сторон.

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