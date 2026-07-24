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ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн для 27-летнего сына погибшего военнослужащего: документы не дошли до Минобороны

15:51, 24 июля 2026 165
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Суд пришел к выводу, что ТЦК не имел права самостоятельно блокировать документы на выплату.
ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн для 27-летнего сына погибшего военнослужащего: документы не дошли до Минобороны
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Волынский окружной административный суд разъяснил пределы полномочий территориальных центров комплектования при оформлении единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих. Суд подчеркнул, что ТЦК не может самостоятельно оценивать, имеет ли заявитель право на выплату, и на этом основании не передавать документы в Министерство обороны. Его обязанность — оформить заключение и направить материалы в Минобороны, которое и принимает окончательное решение о назначении или отказе в назначении выплаты.

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Обстоятельства дела

Истец является совершеннолетним сыном военнослужащего, погибшего в мае 2023 года при выполнении боевого задания вблизи Красногоровки Донецкой области. Гибель военнослужащего была официально признана связанной с защитой Родины.

После гибели военнослужащего его жена, мать и сын обратились за назначением единовременной денежной помощи, предусмотренной постановлением Кабинета Министров №168. Жене и матери помощь была назначена, а документы сына в 2024 году комиссия Министерства обороны вернула на доработку.

В январе 2026 года истец повторно подал заявление о выплате помощи, ссылаясь на изменения в статью 16-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», вступившие в силу 29 марта 2024 года. Однако ТЦК не оформил заключение и не направил документы в Министерство обороны, мотивировав это тем, что заявитель не предоставил документов, подтверждающих его нахождение на иждивении погибшего отца. Об этом заявителю сообщили письмом от 26 января 2026 года.

Позиция ответчика

Ответчик указывал, что на момент гибели военнослужащего статья 16-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусматривала право на единовременную денежную помощь для совершеннолетних детей только в случае, если они являлись иждивенцами погибшего.

Поскольку на день гибели отца истцу было 27 лет, а документов о нахождении на иждивении он не предоставил, ТЦК считал, что отсутствуют основания для дальнейшего направления документов в Министерство обороны.

Что отметил суд

Суд обратил внимание, что законодательством определен четкий алгоритм оформления документов для назначения единовременной денежной помощи.

В соответствии с Порядком №45 районные и областные ТЦК принимают документы, проверяют их, оформляют заключение и передают материалы в Министерство обороны. Именно Министерство обороны как главный распорядитель бюджетных средств уполномочено принять решение о назначении единовременной денежной помощи, отказе в ее назначении либо возврате документов на доработку.

Суд подчеркнул, что ТЦК не наделен полномочиями самостоятельно решать вопрос о назначении либо отказе в назначении помощи. Его функция заключается в оформлении заключения и передаче документов в Министерство обороны.

По убеждению суда, ответчик не выполнил возложенную на него обязанность по формированию и передаче документов по принадлежности, вследствие чего допустил противоправное бездействие. ТЦК должен был подготовить представленные истцом документы, оформить соответствующее заключение и передать их в Министерство обороны, которое и должно принять решение о назначении либо отказе в назначении единовременной денежной помощи.

Решение суда

Волынский окружной административный суд полностью удовлетворил иск.

Суд признал противоправным бездействие ТЦК, выразившееся в неоформлении заключения и ненаправлении документов в Министерство обороны по заявлению истца. Также суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление, оформить заключение и направить документы в Министерство обороны в соответствии с процедурой, определенной Порядком №45. Кроме того, в пользу истца взыскано 1331,20 грн судебного сбора.

Суд по делу №140/3270/26 не решал вопрос о том, имеет ли истец право на получение единовременной денежной помощи.

Предметом спора являлась исключительно правомерность действий ТЦК. Суд пришел к выводу, что территориальный центр комплектования был обязан оформить заключение и передать документы в Министерство обороны, поскольку именно Минобороны является органом, уполномоченным принимать решение о назначении единовременной денежной помощи, отказе в ее назначении либо возврате документов на доработку.

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