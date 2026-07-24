Ответственность директоров за ошибки: когда суд может вмешиваться в бизнес-решения руководителей компаний

Когда ошибка руководителя – это бизнес-риск, а когда – нарушение обязанностей.

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Доктринальную основу ответственности должностных лиц, выходящую за пределы сугубо формального соблюдения закона или устава, составляют фидуциарные обязанности и «правило делового решения» (business judgment rule). Поскольку Верховный Суд активно использует источники «мягкого права», прежде всего Принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и международные стандарты корпоративного управления, эти концепции заслуживают отдельного внимания. Именно они все чаще служат критериями, с помощью которых суд оценивает сложность управленческих решений, пределы допустимого предпринимательского риска и добросовестность поведения должностных лиц.

О применении Верховным Судом «правила делового решения», использовании Принципов корпоративного управления ОЭСР как источника «мягкого права» и их влиянии на формирование современных стандартов должного поведения должностных лиц – рассказали в управлении аналитической и правовой работы КХС ВС департамента аналитической и правовой работы Аппарата ВС:

«Так, в постановлении КХС ВС от 21.07.2021 по делу № 910/12930/18 коллегия судей согласилась с доводами заявителя о том, что акты рекомендательного характера могут применяться судами при оценке действий или бездействия ответчиков. Суд отметил, что в сфере банковской деятельности такими документами являются не только Методические рекомендации, но и Принципы корпоративного управления ОЭСР, принятые Советом ОЭСР в 1999 году и уже примененные БП ВС в постановлении от 25.05.2021 по делу № 910/11027/18.

Принципы корпоративного управления ОЭСР определяют ключевые фидуциарные обязанности директоров. Прежде всего это обязанность проявлять должную заботливость — действовать добросовестно в интересах развития предприятия, уделяя достаточно времени, усилий и профессиональных навыков его управлению. Второй является обязанность лояльности, которая требует избегать конфликта интересов и принимать решения исключительно в интересах общества.

Особенностью этих международных стандартов является то, что они действуют по принципу «соблюдай или объясни» (comply or explain). Иными словами, если поведение должностного лица отклоняется от рекомендованной практики, оно должно объяснить суду причины такого отступления. При отсутствии убедительного объяснения такое отклонение может быть расценено как нарушение фидуциарных обязанностей.

Именно поэтому, решая вопрос о том, действовали ли руководители в наилучших интересах банка, суд должен учитывать не только положения законов и подзаконных нормативных актов, но и источники «мягкого права» — международные рекомендации, обобщения лучших практик, деловые обычаи и тому подобное.

Дальнейшее развитие этого подхода прослеживается в постановлении КХС ВС от 20.11.2025 по делу № 910/8222/20. Суд обратил внимание на доктринальный подход, согласно которому толкование фидуциарных обязанностей осуществляется через механизм двойного контроля: ex ante — путем определения стандартов надлежащего поведения должностных лиц через гибко сформулированные фидуциарные обязанности, и ex post — когда суд оценивает, были ли эти обязанности надлежащим образом исполнены в конкретной ситуации.

В то же время ВС в постановлении от 29.05.2024 по делу № 910/15260/18 уделил отдельное внимание «правилу делового решения» (business judgment rule), сформировавшемуся в мировой корпоративной доктрине и судебной практике. По общему правилу суды не должны возлагать ответственность на директоров за принятие бизнес-решений лишь потому, что впоследствии они оказались неудачными. Если не доказано иное, презюмируется, что директора действовали на основании достаточной информации, добросовестно и в интересах общества.

Однако это правило не является абсолютным. Оно не защищает очевидно неразумные или абсурдные решения, не имеющие надлежащего обоснования. Именно такой вывод изложен в постановлении КХС ВС от 10.01.2024 по делу № 911/266/22.

Показательно, что в 2023 году «правило делового решения» было официально закреплено и в новой редакции Принципов корпоративного управления G20/OECD. Подпринцип V.A.1 предусматривает, что члены правления и руководство должны быть защищены от судебного преследования, если решение принято добросовестно и с соблюдением надлежащей процедурной осмотрительности.

Таким образом, «правило делового решения» предусматривает, что должностное лицо должно действовать: во-первых, в интересах общества; во-вторых, добросовестно и без личной заинтересованности; в-третьих, с надлежащей осмотрительностью, принимая взвешенные и осознанные решения. Именно поэтому это правило защищает только тех руководителей, которые не находятся в конфликте интересов и действуют исключительно в интересах компании.

В то же время судебный контроль не исключается. Суд может проверять управленческие решения тогда, когда установлены обстоятельства, свидетельствующие о нарушении должностным лицом своих обязанностей, в частности о недобросовестности, небрежности, нарушении фидуциарных обязанностей или принятии решений без надлежащей информационной основы.

В теории корпоративного права для применения «правила делового решения» традиционно выделяют три ключевые составляющие:

должностное лицо должно собрать и проанализировать всю необходимую для принятия решения информацию; решение должно приниматься при отсутствии конфликта интересов; само решение должно быть рациональным и не выглядеть очевидно неразумным или абсурдным с позиции другого разумного лица, которое действовало бы при аналогичных обстоятельствах, обладая соответствующим объемом информации.

ВС также обращает внимание еще на один важный аспект: неспособность должностного лица объяснить мотивы своих решений, которые причинили убытки предприятию, сама по себе может свидетельствовать о недобросовестности его поведения. Подобный вывод содержится в постановлении БП ВС от 26.11.2019 по делу № 910/20261/16.

Именно поэтому суды должны выяснять не только соответствие действий руководителей интересам общества, но и то, доказывали ли они экономическую целесообразность и обоснованность своих решений, а также не вышли ли за пределы разумного предпринимательского риска.

В то же время вина в таких спорах понимается как непринятие должностным лицом всех надлежащих мер для предотвращения причинения вреда. Именно поэтому ответчики должны доказывать отсутствие своей вины, подтверждая, что они действовали добросовестно, разумно и приняли все возможные меры для предотвращения негативных последствий.

Как отметил КХС ВС в постановлении от 10.04.2025 по делу № 910/3782/21, если истец опровергает презумпцию надлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей хотя бы по одному из критериев, это свидетельствует о ненадлежащем исполнении фидуциарных обязанностей. В таком случае именно ответчик должен доказать, что он действовал в интересах общества.

Анализ практики ВС дает основания констатировать, что международные стандарты ОЭСР, прежде всего Принципы корпоративного управления, сегодня играют фундаментальную роль в формировании подходов к разрешению споров об ответственности должностных лиц. Их значение проявляется в нескольких ключевых аспектах.

Доктринальная основа фидуциарных обязанностей.

Верховный Суд использует Принципы ОЭСР для раскрытия содержания фидуциарных обязанностей директоров, которые выходят далеко за пределы формального исполнения должностных инструкций. Именно на их основе конкретизируются обязанность проявлять должную заботливость и обязанность лояльности как базовые стандарты поведения должностного лица.

Легитимизация «правила делового решения».

Стандарты ОЭСР служат основой для обоснования того, почему суд не должен оценивать бизнес-решения с позиции их коммерческой успешности уже после их реализации. Судебное вмешательство оправдано только тогда, когда решение является очевидно неразумным, необоснованным или абсурдным.

Источник «мягкого права» и принцип «соблюдай или объясни».

ВС рассматривает Принципы ОЭСР как источник «мягкого права», который помогает оценить надлежащее поведение руководителя. Если должностное лицо отступает от рекомендованных международных стандартов, оно должно обосновать причины такого отступления. Отсутствие объяснения может свидетельствовать о нарушении им фидуциарных обязанностей.

Критерий оценки добросовестности и разумности.

Стандарты ОЭСР помогают суду применять ст. 92 ГК Украины, оценивая не только формальную сторону (соблюдение устава), но и качество управленческой деятельности. Это позволяет суду установить противоправность действий даже тогда, когда директор формально не нарушил закон, но действовал неразумно или в собственных интересах.

Таким образом, международные стандарты ОЭСР стали для ВС не просто ориентиром, а эффективным инструментом толкования таких оценочных категорий, как «добросовестность» и «разумность». Именно они формируют современный эталон надлежащего поведения должностных лиц в корпоративных правоотношениях и все больше влияют на развитие украинской судебной практики в сфере корпоративного управления».

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