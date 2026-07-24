Когда QR-код подтверждает подпись иска и при каких условиях вывод эксперта является доказательством: Верховный Суд обновил обзор практики

Верховный Суд обновил обзор судебной практики применения Хозяйственного процессуального кодекса Украины, дополнив его новыми правовыми позициями, в частности, относительно QR-кода как подписи иска и заключения эксперта в качестве доказательства.

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Верховный Суд обновил обзор судебной практики по применению Хозяйственного процессуального кодекса Украины, дополнив его новыми правовыми позициями по вопросам цифровизации, судебной экспертизы, доказательств, споров с иностранным элементом, юрисдикции, процессуальных гарантий и пределов пересмотра судебных решений.

В разделах выделены следующие практические вопросы:

− в сфере цифровизации и идентификации: является ли надлежащим подписанием иска размещение на бумаге QR-кода электронной подписи вне системы «Электронный суд» и как соотносятся условные коды ЕСИКС с кодами ЕГРПОУ для органов прокуратуры;

− в сфере доказывания и экспертизы: при каких условиях заключение эксперта, подготовленное по заказу участника дела, является надлежащим и допустимым доказательством, а также наделен ли суд правом изменять ранее определенное экспертное учреждение;

− в сфере судопроизводства с иностранным элементом: о порядке подтверждения процессуальной правоспособности и дееспособности иностранного лица в хозяйственном процессе и последствиях их ненадлежащего подтверждения;

− в сфере арбитража: какой суд имеет приоритет при рассмотрении спора, если арбитражное соглашение признано неисполнимым;

− юрисдикция в сфере защиты права собственности: по правилам какого судопроизводства рассматриваются споры о самовольном строительстве на коммунальных землях и кто является надлежащим ответчиком по делам о его сносе;

− в сфере процессуальных фильтров: отменит ли кассационная инстанция решение, если права не привлеченного к делу лица затронуты только в мотивировочной части, и является ли основанием для отмены решения отсутствие подписи одного из судей коллегии.

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