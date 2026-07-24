  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Когда QR-код подтверждает подпись иска и при каких условиях вывод эксперта является доказательством: Верховный Суд обновил обзор практики

13:13, 24 июля 2026 134
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховный Суд обновил обзор судебной практики применения Хозяйственного процессуального кодекса Украины, дополнив его новыми правовыми позициями, в частности, относительно QR-кода как подписи иска и заключения эксперта в качестве доказательства.
Когда QR-код подтверждает подпись иска и при каких условиях вывод эксперта является доказательством: Верховный Суд обновил обзор практики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд обновил обзор судебной практики по применению Хозяйственного процессуального кодекса Украины, дополнив его новыми правовыми позициями по вопросам цифровизации, судебной экспертизы, доказательств, споров с иностранным элементом, юрисдикции, процессуальных гарантий и пределов пересмотра судебных решений.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В разделах выделены следующие практические вопросы:

− в сфере цифровизации и идентификации: является ли надлежащим подписанием иска размещение на бумаге QR-кода электронной подписи вне системы «Электронный суд» и как соотносятся условные коды ЕСИКС с кодами ЕГРПОУ для органов прокуратуры;

− в сфере доказывания и экспертизы: при каких условиях заключение эксперта, подготовленное по заказу участника дела, является надлежащим и допустимым доказательством, а также наделен ли суд правом изменять ранее определенное экспертное учреждение;

− в сфере судопроизводства с иностранным элементом: о порядке подтверждения процессуальной правоспособности и дееспособности иностранного лица в хозяйственном процессе и последствиях их ненадлежащего подтверждения;

− в сфере арбитража: какой суд имеет приоритет при рассмотрении спора, если арбитражное соглашение признано неисполнимым;

− юрисдикция в сфере защиты права собственности: по правилам какого судопроизводства рассматриваются споры о самовольном строительстве на коммунальных землях и кто является надлежащим ответчиком по делам о его сносе;

− в сфере процессуальных фильтров: отменит ли кассационная инстанция решение, если права не привлеченного к делу лица затронуты только в мотивировочной части, и является ли основанием для отмены решения отсутствие подписи одного из судей коллегии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд ВС судебная практика Хозяйственный процессуальный кодекс Украины

Популярные новости

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

14:00, 23 июля 2026 9k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 9k
Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 6k
ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

19:26, 23 июля 2026 6k
Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

15:00, 22 июля 2026 12k
ВСП взял паузу в решении по инвалидности прокурора Криворучко, которого КДКП наказала по «делу МСЭК»

ВСП взял паузу в решении по инвалидности прокурора Криворучко, которого КДКП наказала по «делу МСЭК»

15:00, 23 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд признал законной базу окладов в 1762 грн, но после успешного перерасчета военной пенсии можно потерять доплату и индексацию

Перерасчет военной пенсии может стать финансово невыгодным: оклады останутся на уровне 2018 года, а успешное повышение основной пенсии через суд лишает военных ежемесячной надбавки и индексации.

Документы утрачены из-за оккупации: Верховный Суд разъяснил, когда факт проживания можно доказать через суд

Если лицо не может получить документы из-за оккупации территории, факт постоянного проживания в Украине может быть установлен судом в порядке особого производства.

ЕСПЧ указал украинским судам на ошибки при обосновании содержания под стражей по подозрению в коллаборации с РФ

ЕСПЧ признал, что сама по себе тяжесть обвинения в преступлениях против национальной безопасности не оправдывает длительное содержание лица под стражей.

ВПЛ защитят от выселения, отменят пеню по кредитам и позволяют выбирать жилье онлайн: какие изменения ждут с осени

Осенью в Украине начнут действовать новые законодательные механизмы поддержки внутренне перемещенных лиц – от цифровизации документов до дополнительной защиты социальных прав.

Андрей Бутенко, министр образования и науки Украины: биография, карьера и научная деятельность

Андрей Бутенко — украинский ученый, педагог, кандидат исторических наук, доцент, который с июля 2026 года занимает должность министра образования и науки Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]