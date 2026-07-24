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Документы утрачены из-за оккупации: Верховный Суд разъяснил, когда факт проживания можно доказать через суд

11:55, 24 июля 2026 107
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Если лицо не может получить документы из-за оккупации территории, факт постоянного проживания в Украине может быть установлен судом в порядке особого производства.
Документы утрачены из-за оккупации: Верховный Суд разъяснил, когда факт проживания можно доказать через суд
Фото: Getty Images
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 Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в постановлении от 17 июля 2026 года по делу № 522/17560/23 рассмотрел вопрос об установлении факта постоянного проживания на территории Украины как юридического факта, необходимого для последующего оформления гражданства Украины либо разрешения на иммиграцию.

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Вопрос подтверждения проживания на территории Украины до 24 августа 1991 года приобретает особое значение в делах, когда необходимые архивные документы остались на временно оккупированных территориях и их получение объективно невозможно. В таких случаях судебная практика определяет пределы применения особого производства и условия, при которых юридический факт может быть установлен судом.

Обстоятельства дела

Заявительница обратилась в суд с заявлением об установлении факта ее постоянного проживания на территории Украины в период с 17 июля 1985 года по 5 апреля 1988 года.

Она указала, что с лета 1985 года проживала в Украине, была зарегистрирована в городе Макеевка Донецкой области, а впоследствии выехала в Грузию, где зарегистрировала место жительства, однако продолжала учиться и проживать в Украине. Установление соответствующего факта было необходимо ей для получения паспорта гражданина Украины либо вида на постоянное жительство.

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что сведения о проживании заявительницы подтверждаются паспортом СССР с отметками о прописке и выписке, трудовой книжкой, дипломом об окончании Макеевского инженерно-строительного института, а также другими доказательствами.

ГУ ГМС Украины в Одесской области обжаловало решение, ссылаясь, в частности, на то, что заявительница не воспользовалась административным порядком оформления гражданства, между сторонами существует спор о праве, а представленные документы вызывают сомнения относительно их подлинности.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что в соответствии с пунктом 44 Порядка при отсутствии документов, подтверждающих факт постоянного проживания лица до 24 августа 1991 года на территории Украины, для оформления приобретения гражданства Украины подается соответствующее решение суда.

Суд отметил, что суды предыдущих инстанций дали надлежащую и обоснованную оценку представленным доказательствам постоянного проживания заявительницы на территории Украины в период с 17 июля 1985 года по 5 апреля 1988 года в их совокупности, учли цель установления указанного юридического факта, а также невозможность подтвердить его иным способом, в связи с чем пришли к обоснованному выводу о наличии правовых оснований для установления факта, имеющего юридическое значение, в судебном порядке.

ВС указал, что доводы ГУ ГМС Украины в Одесской области о наличии сомнений в подлинности представленных заявительницей документов были обоснованно отклонены судами предыдущих инстанций ввиду отсутствия соответствующих ходатайств о назначении судебных экспертиз.

При этом заявлений об истребовании оригиналов таких доказательств в порядке части шестой статьи 95 ГПК Украины подано не было. Полученные по запросам суда ответы были учтены при оценке доказательств в их совокупности и с учетом принципа баланса вероятностей.

Отдельно Верховный Суд подчеркнул пределы пересмотра дела судом кассационной инстанции и отметил, что установление обстоятельств дела, исследование и оценка доказательств являются прерогативой судов первой и апелляционной инстанций. Суд кассационной инстанции не наделен полномочиями вмешиваться в оценку доказательств.

Относительно доводов о преждевременности обращения в суд и наличии спора о праве Верховный Суд отметил, что ссылки ГУ ГМС Украины в Одесской области на отсутствие оснований для установления заявленного факта в порядке особого производства в связи с тем, что заявительница не воспользовалась досудебным порядком оформления приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению, а также на наличие спора о праве являются необоснованными.

Суд обратил внимание, что заявительница лишена возможности предоставить документ, подтверждающий факт ее постоянного проживания на территории Украины, поскольку город Макеевка находится в оккупации, а часть истребованных судом документов не была предоставлена именно из-за недоступности архивов.

Также Верховный Суд отметил, что дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, относятся к юрисдикции суда при следующих условиях: факты должны иметь юридическое значение; установление факта не связано с последующим разрешением спора о праве; заявитель не имеет иной возможности получить либо восстановить документ, удостоверяющий соответствующий факт; действующим законодательством не предусмотрен иной внесудебный порядок установления юридических фактов.

Кроме того, Суд отдельно подчеркнул, что возражения субъекта властных полномочий о том, что факт не подтвержден надлежащими доказательствами, сами по себе не свидетельствуют о наличии спора о праве.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу ГУ ГМС Украины в Одесской области без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Суд фактически подтвердил, что если лицо не может подтвердить факт постоянного проживания документами из-за временной оккупации территории, этот факт может быть установлен судом в порядке особого производства. Одни лишь возражения органа ГМС относительно достаточности доказательств не свидетельствуют о наличии спора о праве.

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