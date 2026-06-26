После утраты паспорта в Бахмуте женщине через суд пришлось доказывать факт проживания в Украине по состоянию на 1991 год: что решил ВС

ВС подтвердил, что факт постоянного проживания в Украине по состоянию на 24 августа или 13 ноября 1991 года может быть установлен судом для оформления принадлежности к гражданству Украины и получения паспорта.

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Вопрос подтверждения гражданства Украины приобрёл особую актуальность после полномасштабной войны, когда многие граждане утратили документы вследствие боевых действий или оккупации. Именно поэтому судебная практика по установлению юридических фактов, необходимых для оформления документов, имеет важное значение для правоприменения.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в постановлении от 19 июня 2026 года по делу № 189/1806/24 рассмотрел вопрос установления факта постоянного проживания на территории Украины для подтверждения принадлежности к гражданству Украины после утраты паспорта вследствие боевых действий.

Обстоятельства дела

В июле 2024 года заявительница обратилась в суд с заявлением об установлении факта её постоянного проживания на территории Украины по состоянию на 24 августа 1991 года и 13 ноября 1991 года.

Необходимость обращения в суд возникла после того, как она утратила паспорт гражданина Украины во время обстрела города Бахмута войсками РФ, а при обращении в орган Государственной миграционной службы для получения нового паспорта ей сообщили о необходимости предоставить документы, подтверждающие факт постоянного проживания на территории Украины по состоянию на 24 августа или 13 ноября 1991 года, в частности соответствующее судебное решение.

В подтверждение своих требований заявительница предоставила документы о рождении в Украине, заключении брака, рождении дочери в Донецке, а также другие доказательства, подтверждающие её длительное проживание в Украине.

Суд первой инстанции установил факт постоянного проживания заявительницы на территории Украины по состоянию на 24 августа 1991 года и 13 ноября 1991 года. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Главное управление ГМС в Днепропетровской области подало кассационную жалобу, считая, что доказательств проживания недостаточно, а в объяснениях заявительницы имеются противоречия.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что установление факта постоянного проживания на территории Украины на момент провозглашения независимости Украины либо вступления в силу Закона Украины «О гражданстве Украины» является основанием для оформления принадлежности к гражданству Украины в соответствии с пунктами 1, 2 части первой статьи 3 этого Закона.

Суд отметил, что юридическое значение имеет только факт постоянного проживания на территории Украины лица, ребёнка, родителей ребёнка (одного из них) либо другого его законного представителя на момент провозглашения независимости Украины (24 августа 1991 года) либо вступления в силу Закона Украины «О гражданстве Украины» (13 ноября 1991 года).

Суд подчеркнул, что для установления факта принадлежности к гражданству Украины в соответствии с положениями статьи 293 ГПК Украины и статьи 3 Закона Украины «О гражданстве Украины» и в зависимости от оснований такого установления предметом рассмотрения в суде могут быть заявления об установлении следующих фактов: постоянного проживания на территории Украины по состоянию на 24 августа 1991 года; постоянного проживания на территории Украины по состоянию на 13 ноября 1991 года.

Этот факт имеет значение для установления принадлежности заявителя к гражданству Украины и последующего получения паспорта гражданина Украины.

Суд также подчеркнул, что одним из необходимых документов, подтверждающих данное обстоятельство, может быть решение суда, которым подтверждается факт постоянного проживания лица на территории Украины по состоянию на 24 августа 1991 года.

ВС отметил, что принадлежность к гражданству Украины устанавливается на основании статьи 3 Закона Украины «О гражданстве Украины» и может быть связана с фактом проживания или постоянного проживания на территории Украины в определённый период, а такой факт может быть установлен на основании судебного решения.

Оценивая доводы кассационной жалобы, Верховный Суд обратил внимание, что установленные судами обстоятельства подтверждали рождение заявительницы в Украине, документирование её паспортом бывшего СССР, заключение брака и рождение ребёнка на территории Украины. При этом материалы дела не содержат сведений о том, что заявительница покидала территорию Украины либо является гражданкой другого государства.

Отдельно Верховный Суд отметил, что доводы кассационной жалобы о наличии неточностей в датах утраты паспорта гражданина Украины не опровергают факт её проживания на территории Украины по состоянию на 24 августа 1991 года и на 13 ноября 1991 года.

В итоге Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, которыми установлен факт постоянного проживания заявительницы в Украине по состоянию на 24 августа и 13 ноября 1991 года.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил, что установление судом факта постоянного проживания на территории Украины по состоянию на 24 августа или 13 ноября 1991 года может являться основанием для оформления принадлежности к гражданству Украины и последующего получения паспорта гражданина Украины.

Дополнительно читайте материал «Судебно-юридической газеты» об утрате паспорта на ВОТ и о том, почему восстановление документа может закончиться судебным разбирательством, как это и произошло в данном деле.

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