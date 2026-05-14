Потеря паспорта на ВОТ: почему восстановление документа может закончиться судом

Процедура восстановления паспорта, утраченного на ВОТ, сегодня может включать не только обращение в ГМС, но и прохождение идентификации, дополнительных проверок и даже суда.

Потеря паспорта гражданина Украины на временно оккупированной территории сегодня является одной из самых сложных юридических ситуаций в сфере миграционного права. Для многих граждан проблема заключается не только в отсутствии документа, но и в невозможности быстро подтвердить личность, гражданство и доступ к государственным сервисам.

Особенно сложной ситуация становится для лиц, которые выехали с ВОТ без каких-либо документов или получали паспорт ещё до создания Единого государственного демографического реестра. В таких случаях процедура восстановления документа нередко переходит из административной плоскости в судебную.

Почему восстановить паспорт на ВОТ может быть сложно

Основная проблема заключается в фактическом отсутствии доступа к украинской системе документирования. Человек не может дистанционно подать заявление, обратиться в ГМС или получить доступ к архивам.

Сложность также заключается в том, что данные многих граждан отсутствуют в электронных реестрах. Особенно это касается владельцев старых паспортов-книжечек.

В результате ГМС часто запускает процедуру установления личности, которая может длиться месяцами и требовать значительного количества дополнительных доказательств.

Законодательное регулирование

Ключевое значение в делах о восстановлении паспорта, утраченного на ВОТ, имеет Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или её специальный статус» от 20 ноября 2012 года №5492-VI. Именно он определяет перечень документов, удостоверяющих личность, и регулирует функционирование Единого государственного демографического реестра.

Также применяется Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» от 15 апреля 2014 года №1207-VII, который гарантирует сохранение гражданства Украины для жителей ВОТ и определяет особенности реализации их прав в условиях оккупации.

Практический порядок оформления и восстановления паспорта регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 года №302 «Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины». Именно оно определяет процедуру установления личности, проверки через реестры и механизм опроса свидетелей.

Во время военного положения также действует постановление Кабинета Министров Украины от 21 октября 2022 года №1202 «Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения», которое продлило действие просроченных ID-карт и паспортов-книжечек без вклеенного нового фото по возрасту.

Отдельно стоит обратить внимание на постановление Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2025 года №1709 «Некоторые вопросы оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, в том числе за границей». Им утверждён Порядок одновременного оформления ID-карты и заграничного паспорта, в частности вместо утраченных документов, в том числе через зарубежные подразделения ГП «Документ». В то же время личное присутствие заявителя для прохождения процедуры идентификации остаётся обязательным.

Удостоверение на возвращение — ключевой этап для выезда

Если лицо утратило внутренний паспорт и не имеет заграничного, одним из механизмов возвращения на подконтрольную территорию Украины с временно оккупированной территории, через третьи страны может быть удостоверение личности на возвращение в Украину.

Этот документ оформляется дипломатическими учреждениями Украины и даёт право на въезд в Украину.

Для его оформления подаются:

заявление-анкета;

фотографии;

документ об оплате консульского сбора;

имеющиеся документы, удостоверяющие личность или подтверждающие гражданство.

На практике консульства часто просят дополнительные документы для идентификации личности. Поэтому юристы рекомендуют предоставлять максимально возможный пакет доказательств.

После прибытия на подконтрольную территорию лицо обращается в ГМС, ЦПАУ или «Паспортный сервис» с заявлением об утрате паспорта и заявлением на оформление нового документа.

В случае утраты или похищения паспорта также рекомендуется обратиться в полицию с соответствующим заявлением и получить документ, подтверждающий регистрацию обращения. В случае похищения или при наличии признаков уголовного правонарушения может быть открыто уголовное производство и предоставлена выписка из ЕРДР.

После этого ГМС проводит процедуру идентификации и установления личности, в частности путём проверки данных в государственных реестрах и других имеющихся документах.

Как работает процедура установления личности

Именно этот этап чаще всего становится проблемным.

ГМС проверяет информацию через Единый государственный демографический реестр и другие базы данных, анализирует документы и может проводить опрос свидетелей.

Для подтверждения личности могут использоваться:

фото старого паспорта;

заграничный паспорт;

дипломы;

свидетельства;

водительское удостоверение;

медицинские или банковские документы;

показания родственников или свидетелей.

Если доказательств недостаточно, процедура может затянуться или завершиться отказом.

Судебный взгляд

Если ГМС не смогла установить личность или отказала в оформлении документа, лицо может обратиться в суд, в частности с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение, или с требованиями об обжаловании решений ГМС.

Суд может учитывать любые документы, свидетельства, архивные материалы и косвенные доказательства. Судебная практика по делам об утрате документов и установлении личности для жителей ВОТ постепенно формирует более гибкий подход к оценке доказательств и процедуре идентификации.

Так, в деле № 761/13911/23 ВС подчеркнул, что проживание лица на временно оккупированной территории, принудительное получение гражданства рф или недостатки в оформлении украинских документов не свидетельствуют об утрате гражданства Украины. Суд подчеркнул, что в условиях оккупации и ограниченного доступа к государственным сервисам органы власти и суды должны избегать чрезмерного формализма при подтверждении личности и реализации базовых прав граждан Украины.

Аналогичный подход ВС применил в деле № 761/32986/23, где подчёркивалась необходимость оценки всех доказательств в совокупности, а не формального отклонения документов лишь из-за их происхождения с ВОТ.

Отдельно стоит обратить внимание на позицию ВС в деле № 183/3496/24. Суд подчеркнул, что в условиях оккупации и невозможности получить документы украинского образца суды должны учитывать специфику таких дел и оценивать не только официальные документы, но и копии документов, фотографии, документы с ВОТ и иные доказательства в их совокупности, не допуская чрезмерного формализма при подтверждении юридически значимых фактов.

Паспорт-книжечка или ID-карта

После восстановления документа лицо обычно получает паспорт в форме ID-карты.

Хотя законодательство формально предусматривает существование паспортов-книжечек, на практике их оформление сегодня возможно лишь в исключительных случаях и преимущественно после отдельного судебного решения.

Таким образом, восстановление паспорта, утраченного на ВОТ, предусматривает прохождение нескольких административных процедур, а в отдельных случаях — также обращение в суд. Практическая реализация этого механизма в значительной степени зависит от возможности подтверждения личности и наличия документов или иных доказательств, необходимых для проведения процедуры идентификации.

