3 июня — какой сегодня праздник и главные события

3 июня отмечают Всемирный день велосипеда, День бега и День сидра.

Фото: 5.ua

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3 июня в мире отмечают Всемирный день велосипеда и День велосипедиста, Всемирный день бега, День рождения парашюта и Всемирный день сидра.

Календарь важных событий на 3 июня

В 1527 году произошел Великий пожар Львова, который уничтожил всю готическую застройку города.

В 1571 году войска крымского хана Девлет-Герая захватили и сожгли Москву.

В 1768 году гайдамацкие отряды под предводительством Максима Зализняка и Ивана Гонты взяли Умань.

В 1892 году был основан английский футбольный клуб «Ливерпуль».

В 2006 году Черногория провозгласила независимость.

В 2017 году в Лондоне произошла серия террористических атак. В результате нападений погибли восемь человек, еще десятки мирных жителей получили ранения. Троих нападавших ликвидировала полиция.

Церковный праздник

Православная церковь 3 июня чтит память святого мученика Лукилиана и тех, кто пострадал вместе с ним за христианскую веру.

Согласно церковным преданиям, Лукилиан жил в Антиохии в III веке. В зрелом возрасте он был языческим жрецом, однако впоследствии принял христианство и начал проповедовать новую веру. Благодаря его проповедям многие язычники обратились в христианство.

После доноса его арестовали, избили и заключили в тюрьму. В тюрьме он познакомился с четырьмя юношами — Клавдием, Ипатием, Павлом и Дионисием, которые также приняли христианскую веру.

Согласно преданию, мучеников пытались казнить, бросив в печь, однако они остались невредимыми. После этого их доставили в Византию, где Лукилиана распяли на кресте, а юношей казнили. Свидетельницей их подвига стала святая дева Павла, которая помогала заключенным христианам и продолжила свое служение после их гибели.

Именины 3 июня

День ангела в этот день отмечают Юлиан, Опанас, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел и Клавдия.

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