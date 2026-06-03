3 червня – яке сьогодні свято та головні події

3 червня відзначають Всесвітній день велосипеда, День бігу та День сидру.

Фото: 5.ua

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3 червня у світі відзначають Всесвітній день велосипеда і День велосипедиста, Всесвітній день бігу, День народження парашута та Всесвітній день сидру.

Календар важливих подій за 3 червня

У 1527 році сталася Велика пожежа Львова, яка знищила всю готичну забудову міста.

У 1571 році війська кримського хана Девлет-Герая захопили та спалили Москву.

У 1768 році гайдамацькі загони під проводом Максима Залізняка та Івана Гонти взяли Умань.

У 1892 році був заснований англійський футбольний клуб «Ліверпуль».

У 2006 році Чорногорія проголосила незалежність.

У 2017 році в Лондоні сталася серія терористичних атак. Унаслідок нападів загинули восьмеро людей, ще десятки мирних жителів отримали поранення. Трьох нападників ліквідувала поліція.

Церковне свято

Православна церква 3 червня вшановує пам’ять святого мученика Лукиліяна і тих, хто постраждав разом із ним за християнську віру.

За церковними переказами, Лукиліян жив в Антіохії у III столітті. У зрілому віці він був язичницьким жерцем, однак згодом прийняв християнство та почав проповідувати нову віру. Завдяки його проповідям багато язичників навернулися до християнства.

Після доносу його заарештували, побили та ув’язнили. У в’язниці він познайомився з чотирма юнаками — Клавдієм, Іпатієм, Павлом і Діонісієм, які також прийняли християнську віру.

Згідно з переказами, мучеників намагалися стратити, кинувши до печі, однак вони залишилися неушкодженими. Після цього їх доправили до Візантії, де Лукиліяна розіп’яли на хресті, а юнаків стратили. Свідком їхнього подвигу стала свята діва Павла, яка допомагала ув’язненим християнам і продовжила своє служіння після їхньої загибелі.

Іменини 3 червня

День ангела цього дня відзначають Юліан, Опанас, Денис, Дмитро, Лук’ян, Павло та Клавдія.

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