У Дії тестують нову послугу – українці можуть звільнитися з роботи на ТОТ онлайн

Громадян, які через окупацію або бойові дії втратили зв’язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування нової послуги.

Фото: diia.gov.ua

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У застосунку «Дія» розпочали набір учасників для бета-тестування нової послуги, яка дозволить дистанційно припинити трудові відносини з роботодавцем на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в команді «Дії».

Послуга призначена для громадян, які через окупацію або бойові дії втратили зв’язок із роботодавцем і не можуть звільнитися у звичайному порядку.

Після офіційного припинення трудових відносин користувачі зможуть отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою у пошуку роботи.

До тестування можуть долучитися повнолітні громадяни України, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Для участі необхідно:

мати податковий номер,

мати ID-картку або біометричний закордонний паспорт, додані до застосунку «Дія».

НЕ мати статусу безробітного та не подавати заяву на його отримання.

Для участі в бета-тестуванні необхідно заповнити форму та дочекатися підтвердження.

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