  1. В Україні

У Дії тестують нову послугу – українці можуть звільнитися з роботи на ТОТ онлайн

08:30, 3 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Громадян, які через окупацію або бойові дії втратили зв’язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування нової послуги.
У Дії тестують нову послугу – українці можуть звільнитися з роботи на ТОТ онлайн
Фото: diia.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунку «Дія» розпочали набір учасників для бета-тестування нової послуги, яка дозволить дистанційно припинити трудові відносини з роботодавцем на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в команді «Дії».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Послуга призначена для громадян, які через окупацію або бойові дії втратили зв’язок із роботодавцем і не можуть звільнитися у звичайному порядку.

Після офіційного припинення трудових відносин користувачі зможуть отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою у пошуку роботи.

До тестування можуть долучитися повнолітні громадяни України, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Для участі необхідно:

  • мати податковий номер,
  • мати ID-картку або біометричний закордонний паспорт, додані до застосунку «Дія».
  • НЕ мати статусу безробітного та не подавати заяву на його отримання.

Для участі в бета-тестуванні необхідно заповнити форму та дочекатися підтвердження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

звільнення Дія окуповані території

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Через зростання ДТП правила для електросамокатів змінюють: керувати дозволять із 16 років

Пропонується запровадити вікові обмеження для користувачів електросамокатів — зокрема, керувати ними дозволять лише з 16 років.

ВС відмовив у перерахунку середнього заробітку працівнику ДБР, який проходив військову службу

Суд окреслив межі виконання рішень про поновлення на роботі та уточнив умови виплати середнього заробітку у спірний період.

ВРП може виправдати суддю Геннадія Салая у справі про незаконні НСРД щодо адвоката

Суддя Геннадій Салай може уникнути дисциплінарної відповідальності за незаконне санкціонування НСРД щодо адвоката.

Верховний Суд: смерть військового від інфаркту не виключає права родини на 15 млн гривень

Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій у спорі про виплату 15 млн грн матері військовослужбовця, який помер від інфаркту під час служби.

Військових хочуть залучити до написання законів у Верховній Раді: нардепам можуть дати до двох радників-офіцерів

Новий законопроєкт пропонує дозволити окремим народним депутатам залучати до двох військовослужбовців як військових радників для роботи над законодавчими ініціативами у сфері національної безпеки та оборони.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]