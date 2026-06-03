У Дії тестують нову послугу – українці можуть звільнитися з роботи на ТОТ онлайн
У застосунку «Дія» розпочали набір учасників для бета-тестування нової послуги, яка дозволить дистанційно припинити трудові відносини з роботодавцем на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в команді «Дії».
Послуга призначена для громадян, які через окупацію або бойові дії втратили зв’язок із роботодавцем і не можуть звільнитися у звичайному порядку.
Після офіційного припинення трудових відносин користувачі зможуть отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою у пошуку роботи.
До тестування можуть долучитися повнолітні громадяни України, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.
Для участі необхідно:
- мати податковий номер,
- мати ID-картку або біометричний закордонний паспорт, додані до застосунку «Дія».
- НЕ мати статусу безробітного та не подавати заяву на його отримання.
Для участі в бета-тестуванні необхідно заповнити форму та дочекатися підтвердження.
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