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В приложении «Дія» тестируют новую услугу — украинцы могут уволиться с работы на ВОТ онлайн

08:30, 3 июня 2026
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Граждан, которые из-за оккупации или боевых действий потеряли связь с работодателем, приглашают принять участие в бета-тестировании новой услуги.
В приложении «Дія» тестируют новую услугу — украинцы могут уволиться с работы на ВОТ онлайн
Фото: diia.gov.ua
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В приложении «Дія» начали набор участников для бета-тестирования новой услуги, которая позволит дистанционно прекратить трудовые отношения с работодателем на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в команде «Дії».

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Услуга предназначена для граждан, которые из-за оккупации или боевых действий потеряли связь с работодателем и не могут уволиться в обычном порядке.

После официального прекращения трудовых отношений пользователи смогут получить доступ к услугам службы занятости, в частности оформить пособие по безработице, пройти переквалификацию или воспользоваться поддержкой в поиске работы.

К тестированию могут присоединиться совершеннолетние граждане Украины, официально трудоустроенные на предприятиях, в учреждениях или организациях, расположенных на временно оккупированных территориях.

Для участия необходимо:

  • иметь налоговый номер,
  • иметь ID-карту или биометрический заграничный паспорт, добавленные в приложение «Дія».
  • НЕ иметь статуса безработного и не подавать заявление на его получение.

Для участия в бета-тестировании необходимо заполнить форму и дождаться подтверждения.

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увольнение Дия оккупированные территории

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