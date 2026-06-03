В приложении «Дія» тестируют новую услугу — украинцы могут уволиться с работы на ВОТ онлайн
В приложении «Дія» начали набор участников для бета-тестирования новой услуги, которая позволит дистанционно прекратить трудовые отношения с работодателем на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в команде «Дії».
Услуга предназначена для граждан, которые из-за оккупации или боевых действий потеряли связь с работодателем и не могут уволиться в обычном порядке.
После официального прекращения трудовых отношений пользователи смогут получить доступ к услугам службы занятости, в частности оформить пособие по безработице, пройти переквалификацию или воспользоваться поддержкой в поиске работы.
К тестированию могут присоединиться совершеннолетние граждане Украины, официально трудоустроенные на предприятиях, в учреждениях или организациях, расположенных на временно оккупированных территориях.
Для участия необходимо:
- иметь налоговый номер,
- иметь ID-карту или биометрический заграничный паспорт, добавленные в приложение «Дія».
- НЕ иметь статуса безработного и не подавать заявление на его получение.
Для участия в бета-тестировании необходимо заполнить форму и дождаться подтверждения.
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