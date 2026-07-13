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Моббинг или управление персоналом: Дмитрий Лубинец фиксирует психологическое давление и травлю в коллективах

12:07, 13 июля 2026
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Омбудсмен объяснил, когда давление на работе становится моббингом.
Моббинг или управление персоналом: Дмитрий Лубинец фиксирует психологическое давление и травлю в коллективах
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За последние полтора года к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу поступило 212 обращений о возможных случаях моббинга на рабочем месте.

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Как сообщил Омбудсмен, в 2025 году было получено 129 таких обращений, а с 1 января по 22 июня 2026 года — еще 83.

Среди наиболее распространенных жалоб — психологическое давление со стороны руководства или коллег, дискриминация, незаконные увольнения, травля из-за инвалидности, неравная оплата труда, ухудшение условий труда, принуждение работать сверх установленных норм и другие нарушения трудовых прав.

«Унижение, психологическое давление, изоляция в коллективе, принуждение к увольнению — это не особенности рабочего процесса, а нарушение прав человека, за которое предусмотрена ответственность», — отметил Дмитрий Лубинец.

По данным Омбудсмена, Гоструда рассмотрела 522 жалобы по поводу моббинга в 2025 году и еще 152 — с начала 2026 года. Это свидетельствует о том, что проблема остается актуальной и требует системного внимания как со стороны государства, так и работодателей.

Какие последствия может иметь моббинг

Длительное психологическое давление на рабочем месте может привести к:

  • эмоциональному выгоранию;
  • тревожным и депрессивным состояниям;
  • снижению работоспособности;
  • вынужденному увольнению.

«Толерирование моббинга создает атмосферу страха, в которой люди боятся отстаивать свои права. Это вредит не только работнику, но и работодателю, трудовому коллективу и обществу в целом», — добавили в Офисе Уполномоченного.

В то же время, как писала «Судебно-юридическая газета», в своей практике Верховный Суд провел границу между моббингом и управлением персоналом.

Действия работодателя по изменению рабочего места, должности, размера оплаты труда, совершенные в порядке, установленном трудовым законодательством, коллективным или трудовым договором, не являются моббингом (травлей). Несогласие работника с такими решениями работодателя само по себе не свидетельствует о систематическом психологическом или экономическом давлении, направленном на унижение его чести, достоинства или деловой репутации.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

В деле, которое пересматривалось, истец обратилась в суд с иском об установлении факта моббинга со стороны работодателя. Она считала, что систематические действия работодателя, направленные на ее увольнение (после каждого увольнения истица восстанавливалась на работе по решениям судов), ухудшение условий труда и уменьшение выплат, имеют характер моббинга, поскольку создавали в отношении нее враждебную и унизительную атмосферу.

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