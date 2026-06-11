  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд провел границу между моббингом и управлением персоналом

17:07, 11 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КГС ВС разграничил моббинг и реализацию работодателем прав по организации и оплате труда.
Верховный Суд провел границу между моббингом и управлением персоналом
Фото: Campaign Creators, Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Действия работодателя по изменению рабочего места, должности, размера оплаты труда, совершенные в порядке, установленном трудовым законодательством, коллективным или трудовым договором, не являются моббингом (травлей). Несогласие работника с такими решениями работодателя само по себе не свидетельствует о систематическом психологическом или экономическом давлении, направленном на унижение его чести, достоинства или деловой репутации.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Таких выводов пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

В деле, которое пересматривалось, истица обратилась в суд с иском об установлении факта моббинга со стороны работодателя. Она считала, что систематические действия работодателя, направленные на ее увольнение (после каждого увольнения истица восстанавливалась на работе по решениям судов), ухудшение условий труда и уменьшение выплат имеют характер моббинга, поскольку создавали в отношении нее враждебную и унизительную атмосферу.

Суды отказали в удовлетворении иска, сославшись на то, что истица не доказала обоснованность своих требований. Изложенные ею факты, которые она связывает с моббингом, основаны именно на ее несогласии с действиями и решениями работодателя, однако не свидетельствуют об ограничении ее прав и свобод.

КГС ВС, оставляя кассационную жалобу истицы без удовлетворения, а обжалованные ею судебные решения — без изменений, сделал следующие правовые выводы.

В ст. 2-2 КЗоТ Украины приведено определение моббинга (травли) и его составляющих.

Согласно практике Европейского суда по правам человека, с целью выяснения обстоятельств наличия дискриминации в конкретной ситуации применяется трехступенчатый тест: во-первых, выявление двух категорий лиц, которые являются сопоставимыми и отличающимися, поскольку согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод дискриминация предполагает принадлежность человека к определенной группе; во-вторых, установление, действительно ли члены этих двух групп оцениваются по-разному; и, в-третьих, если да, то имеются ли для этого объективные, обоснованные основания.

Факт дискриминации может быть установлен только в случае, когда различие в отношении к лицу мотивировано присущим ему определенным персональным признаком.

Суды предыдущих инстанций пришли к обоснованным выводам о недоказанности истицей заявленных требований, а именно совершения работодателем в отношении нее дискриминационных действий и моббинга.

КГС ВС подчеркнул, что изменение рабочего места, должности или размера оплаты труда в порядке, установленном законодательством, коллективным или трудовым договором, не считается моббингом. При этом установление надбавок и премий является правом, а не обязанностью руководителя. Поскольку это выплаты индивидуального характера, их размер зависит от личного вклада работника, поэтому разница в суммах поощрения не является доказательством давления на работника.

КГС ВС отметил, что доказывание факта моббинга не может основываться на предположениях. Истица не предоставила доказательств того, что руководство действовало с целью именно унижения ее достоинства, а его действия не являлись частью обычной организации труда.

Суд кассационной инстанции признал необоснованными доводы истицы о учете ее увольнений в 2018 и 2020 годах как доказательства систематического моббинга, поскольку Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия моббингу (травле)» вступил в силу лишь в 2022 году и, согласно ст. 58 Конституции Украины, не имеет обратной силы во времени.

Поскольку действие нормативно-правового акта не может распространяться на правоотношения, возникшие и завершившиеся до вступления его в силу, предыдущие увольнения истицы не могут быть квалифицированы как элементы моббинга в понимании ст. 2-2 КЗоТ Украины.

Таким образом, КГС ВС подтвердил, что для установления факта травли юридическое значение имеют только те действия работодателя, которые были совершены после введения в действие соответствующего закона, что исключает ретроспективный анализ предыдущих трудовых конфликтов по новым правовым нормам.

Постановление КГС ВС от 29 апреля 2026 года по делу № 756/12586/24 (производство 61-12878св25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Муж стал солидарным должником по займу жены: ВС объяснил, кто должен доказывать, что деньги не были потрачены на семью

Если займ заключён в интересах семьи, а второй из супругов не опроверг этого, ответственность по долгу может быть солидарной.

Судьи Юрию Гречко смягчили наказание: ВСП изменил дисциплинарное взыскание, учитывая позицию ВС

ВСП применил строгий выговор к судье из Днепропетровщины Юрию Гречко за грубые процессуальные нарушения, которые привели к вывозу зерна кукурузы.

НМТ 2026: как обжаловать нарушения во время теста и когда могут аннулировать результат

Механизм апелляции НМТ в 2026 году касается исключительно нарушений процедуры, без возможности обжалования полученного результата.

ВСП закрыл дисциплинарное дело Артема Скворцова, несмотря на заявление ОГП о недостоверных сведениях в декларации

ВСП оставил без изменений решение КДКП о закрытии дисциплинарного производства в отношении прокурора из Полтавщины Артема Скворцова.

ВСП отложил решение об увольнении судьи с поездками на ВОТ Елены Галатиной

Высший совет правосудия отложил рассмотрение вопроса об увольнении Елены Галатиной с должности судьи Донецкого окружного административного суда по представлению ВККС.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]