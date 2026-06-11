Верховный Суд провел границу между моббингом и управлением персоналом

КГС ВС разграничил моббинг и реализацию работодателем прав по организации и оплате труда.

Фото: Campaign Creators, Unsplash

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Действия работодателя по изменению рабочего места, должности, размера оплаты труда, совершенные в порядке, установленном трудовым законодательством, коллективным или трудовым договором, не являются моббингом (травлей). Несогласие работника с такими решениями работодателя само по себе не свидетельствует о систематическом психологическом или экономическом давлении, направленном на унижение его чести, достоинства или деловой репутации.

Таких выводов пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

В деле, которое пересматривалось, истица обратилась в суд с иском об установлении факта моббинга со стороны работодателя. Она считала, что систематические действия работодателя, направленные на ее увольнение (после каждого увольнения истица восстанавливалась на работе по решениям судов), ухудшение условий труда и уменьшение выплат имеют характер моббинга, поскольку создавали в отношении нее враждебную и унизительную атмосферу.

Суды отказали в удовлетворении иска, сославшись на то, что истица не доказала обоснованность своих требований. Изложенные ею факты, которые она связывает с моббингом, основаны именно на ее несогласии с действиями и решениями работодателя, однако не свидетельствуют об ограничении ее прав и свобод.

КГС ВС, оставляя кассационную жалобу истицы без удовлетворения, а обжалованные ею судебные решения — без изменений, сделал следующие правовые выводы.

В ст. 2-2 КЗоТ Украины приведено определение моббинга (травли) и его составляющих.

Согласно практике Европейского суда по правам человека, с целью выяснения обстоятельств наличия дискриминации в конкретной ситуации применяется трехступенчатый тест: во-первых, выявление двух категорий лиц, которые являются сопоставимыми и отличающимися, поскольку согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод дискриминация предполагает принадлежность человека к определенной группе; во-вторых, установление, действительно ли члены этих двух групп оцениваются по-разному; и, в-третьих, если да, то имеются ли для этого объективные, обоснованные основания.

Факт дискриминации может быть установлен только в случае, когда различие в отношении к лицу мотивировано присущим ему определенным персональным признаком.

Суды предыдущих инстанций пришли к обоснованным выводам о недоказанности истицей заявленных требований, а именно совершения работодателем в отношении нее дискриминационных действий и моббинга.

КГС ВС подчеркнул, что изменение рабочего места, должности или размера оплаты труда в порядке, установленном законодательством, коллективным или трудовым договором, не считается моббингом. При этом установление надбавок и премий является правом, а не обязанностью руководителя. Поскольку это выплаты индивидуального характера, их размер зависит от личного вклада работника, поэтому разница в суммах поощрения не является доказательством давления на работника.

КГС ВС отметил, что доказывание факта моббинга не может основываться на предположениях. Истица не предоставила доказательств того, что руководство действовало с целью именно унижения ее достоинства, а его действия не являлись частью обычной организации труда.

Суд кассационной инстанции признал необоснованными доводы истицы о учете ее увольнений в 2018 и 2020 годах как доказательства систематического моббинга, поскольку Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия моббингу (травле)» вступил в силу лишь в 2022 году и, согласно ст. 58 Конституции Украины, не имеет обратной силы во времени.

Поскольку действие нормативно-правового акта не может распространяться на правоотношения, возникшие и завершившиеся до вступления его в силу, предыдущие увольнения истицы не могут быть квалифицированы как элементы моббинга в понимании ст. 2-2 КЗоТ Украины.

Таким образом, КГС ВС подтвердил, что для установления факта травли юридическое значение имеют только те действия работодателя, которые были совершены после введения в действие соответствующего закона, что исключает ретроспективный анализ предыдущих трудовых конфликтов по новым правовым нормам.

Постановление КГС ВС от 29 апреля 2026 года по делу № 756/12586/24 (производство 61-12878св25).

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